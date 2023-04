Qual è la differenza tra Google TV e Android TV?

Per cominciare, Google TV è la versione più moderna e aggiornata della piattaforma basata su Android, che offre più funzionalità, una migliore compatibilità con i servizi Google e, in generale, una migliore esperienza utente su tutta la linea. Tuttavia, ci sono alcuni motivi per optare per Android TV, come i presunti prezzi più bassi per l’utilizzo di un sistema operativo un po’ obsoleto.

Mentre Google continua a implementare la nuova interfaccia sugli ultimi televisori, proiettori Android e set-top box, esaminiamo le differenze tra Google TV e Android TV, nonché ciò che riserva il futuro per entrambe le piattaforme.

Cos’è l’AndroidTV?

Rilasciato per la prima volta nel giugno 2014 , Android TV è stato un punto di svolta per la tecnologia dell’intrattenimento domestico, in competizione con artisti del calibro di Apple TV, la sua controparte basata su iOS.

Android TV è basato sul sistema operativo mobile Android di Google, che offre l’accesso a Google Play Store per app e giochi sulla tua TV e ti offre anche funzioni utili come il supporto di Google Cast e il controllo vocale tramite l’Assistente Google. È stato rapidamente adottato come middleware per smart TV da artisti del calibro di Sharp e Sony, con il suo rilascio che ha portato anche a un’ampia gamma di smart TV box sul mercato precaricate con il sistema operativo.

La chiave per l’esperienza di Android TV è la sua interfaccia homescreen. Incoraggia la scoperta di contenuti suggerendo spettacoli e film dalle tue app e servizi in abbonamento come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e YouTube. Tuttavia, questa funzione è stata notevolmente migliorata da Google TV.

Che cos’è GoogleTV?

Google TV è arrivato per la prima volta sugli schermi TV nel 2020, quando è stato lanciato insieme a una nuova versione del dongle di streaming di Google, giustamente chiamato Chromecast con Google TV . È di fatto l’interfaccia smart TV per i nuovi televisori e set-top box alimentati da Google che i principali produttori stanno ora rilasciando.

Piuttosto che essere un nuovo sistema operativo, Google TV è un livello software in esecuzione su Android TV, che spiega perché sono simili in molti modi.

Allo stesso modo in cui i lanciatori danno un nuovo look e nuove funzionalità ai telefoni Android , Google TV offre una nuova interfaccia utente con un aspetto diverso, mentre Android TV fornisce ancora la spina dorsale per l’esperienza. Di conseguenza, Android TV è ancora abbastanza funzionale e riceve aggiornamenti solo nel dicembre 2022.

Oltre a sfoggiare un design leggermente raffinato, la nuova interfaccia di Google TV offre una maggiore attenzione ai contenuti personalizzati utilizzando l’intelligenza artificiale. Offre anche una scheda dedicata per le trasmissioni in diretta. Ottieni anche funzionalità aggiuntive per la casa intelligente, l’uso di un telecomando mobile tramite l’app Google TV e molti altri vantaggi che migliorano l’esperienza dell’utente.

Quali sono le principali somiglianze tra Android TV e Google TV?

Sia Android TV che Google TV sono sistemi operativi TV di Android che ti consentono di guardare e interagire con i contenuti. Entrambe le piattaforme offrono la stessa vasta selezione di app per smart TV, servizi di streaming e giochi. Presentano inoltre il supporto per i comandi vocali con l’Assistente Google, i controlli per la casa intelligente, la trasmissione con Chromecast e lo streaming multimediale.

Quali sono le principali differenze tra Android TV e Google TV?

Mentre Google TV e Android TV hanno molte somiglianze, ci sono più differenze quando si scende ai dettagli più nitidi. Ecco alcune delle principali differenze tra i due sistemi operativi televisivi.

Il punto in cui le due piattaforme divergono è il modo in cui la scoperta dei contenuti viene presentata sulla home page.

Mentre i consigli di Android TV si basano su app di streaming piuttosto che sul gusto personale, Google TV utilizza l’apprendimento automatico di Google, l’Assistente Google e la base di informazioni Knowledge Graph di Google per apprendere le tue abitudini di visualizzazione. Questi dati vengono quindi utilizzati per fornire suggerimenti personalizzati nella scheda Per te dedicata della schermata iniziale, mostrare promozioni pertinenti ed evidenziare contenuti popolari nella tua regione.

Dovrei avere un Android TV?

Se sei alla ricerca di una nuova smart TV e hai l’opzione tra Android TV e Google TV, devi avere a che fare con un modello precedente. Dal 2020, Google ha spedito esclusivamente dispositivi con l’interfaccia più recente, quindi le TV Android stanno diventando sempre più rare con il passare del tempo, e non in una sorta di carta da baseball.

Successivamente, consigliamo sempre una Google TV, poiché il set di funzionalità è più robusto, offre più funzionalità e l’interfaccia è più intuitiva. Inoltre, riceve aggiornamenti più frequenti, essendo l’obiettivo principale di Google.

Tuttavia, le TV Android saranno in genere più convenienti perché probabilmente avranno una durata di vita più breve. Se stai cercando di pizzicare i penny, potresti fare di peggio di un Android TV. Dopotutto, il sistema operativo è aggiornato, con l’ultimo in arrivo a dicembre 2022, quindi non è che lavori con una tecnologia obsoleta.