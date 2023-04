Secondo quanto riferito, Apple è in trattative con i fornitori per assemblare i MacBook in Thailandia

Si dice che Apple sia in trattative con i fornitori per realizzare MacBook in Thailandia mentre la società continua a diversificare la sua catena di approvvigionamento al di fuori della Cina.

Secondo Nikkei Asia , i fornitori coinvolti nei colloqui hanno già stabilito basi in Thailandia per altri clienti, il che ha facilitato la discussione sul possibile assemblaggio e produzione di componenti e moduli MacBook nel paese.

Un altro fornitore ha detto a Nikkei che sta costruendo nuovi stabilimenti in Tailandia per Apple, e la costruzione di una nuova fabbrica per MacBook e altri prodotti sarà completata quest’anno. Apple sta già producendo in massa il suo Apple Watch in Thailandia da più di un anno, secondo le fonti dell’outlet.

Apple ha ampliato la sua catena di fornitura oltre la Cina negli ultimi anni, con una parte della produzione che ora avviene negli stabilimenti in India e Vietnam . L’analista del settore Apple Ming-Chi Kuo ha anche affermato che il principale luogo di produzione al di fuori della Cina per i futuri MacBook di Apple potrebbe essere la Thailandia, poiché tale diversificazione aiuta Apple a mitigare le tensioni geopolitiche ed evitare rischi come i dazi statunitensi sulle importazioni cinesi.

