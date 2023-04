Secondo quanto riferito, i MacBook Pro da 14 e 16 pollici non riceveranno display OLED fino al 2026

I modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple non offriranno la tecnologia di visualizzazione OLED fino al 2026, ha ribadito oggi l’analista di display Ross Young.

In un tweet , Young ha condiviso un nuovo rapporto di Reuters che descrive in dettaglio l’investimento di 3,1 miliardi di dollari di Samsung Display nella produzione di OLED ad Asan, in Corea del Sud, e ha affermato che le strutture saranno utilizzate per realizzare display OLED per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici a partire dal 2026.

Il mese scorso, Young ha affermato che è improbabile che MacBook Pro adotti un display OLED fino al 2026 , quando la catena di fornitura di Apple dovrebbe avere una capacità di produzione di display OLED ottimizzata per notebook sufficiente. Fino ad allora, Young ha affermato che i fornitori si concentreranno sui display OLED per tablet, come l’ iPad Pro .

