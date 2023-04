Washington Apple Store derubato di $ 500.000 in iPhone dopo che i ladri hanno scavalcato il muro di un bar

Un Apple Store presso l’Alderwood Mall è stato derubato lo scorso fine settimana, con ladri che si sono infiltrati nel luogo attraverso un vicino bar. Secondo King 5 News di Seattle , i ladri hanno fatto irruzione nel Seattle Coffee Gear, sono entrati in bagno e hanno fatto un buco nel muro per raggiungere il retro dell’Apple Store.

I ladri sono stati in grado di aggirare il sistema di sicurezza dell’‌Apple Store‌ utilizzando la caffetteria adiacente, rubando un totale di 436 iPhone per un valore di circa $ 500.000.

Secondo Eric Marks, manager del Seattle Coffee Gear, la caffetteria non è visibilmente adiacente all’‌Apple Store‌ a causa del modo in cui è strutturato il negozio. “Non avrei mai sospettato che fossimo adiacenti all’‌Apple Store‌, intendo come si avvolge”, ha detto Marks a King 5 News . “Quindi, qualcuno doveva davvero pensarci e avere accesso al layout del centro commerciale.”

1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones🙄

— Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023