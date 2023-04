YouTube Premium offrirà SharePlay e video a 1080p ottimizzati su iPhone

Gli abbonati a YouTube Premium avranno presto accesso a SharePlay e a un’opzione di qualità video migliorata a 1080p con un bitrate più elevato su iPhone. In un post sul blog oggi, YouTube ha affermato che entrambe le funzionalità saranno disponibili nella sua app iOS “nelle prossime settimane”.

SharePlay ti consentirà di guardare i video di YouTube con amici e familiari durante una chiamata FaceTime insieme, mentre l’opzione 1080p migliorata renderà i video “estremamente nitidi e chiari”, specialmente quando ci sono molti dettagli e movimento, secondo YouTube. L’opzione di qualità video standard 1080p rimarrà disponibile per tutti gli utenti di YouTube.

Altri vantaggi disponibili per gli abbonati a YouTube Premium a partire da oggi includono un’opzione per mettere in coda i video nell’app per iOS e Android, la possibilità di continuare a guardare un video dal punto in cui l’avevi interrotto quando cambiavi dispositivo e un’opzione per scaricare automaticamente i video consigliati mentre sei su Wi- Fi per la visualizzazione offline in un secondo momento.

