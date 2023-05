Apple aggiorna Final Cut Pro e Logic Pro per Mac per supportare le nuove app per iPad

Oltre al lancio odierno di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad , Apple ha aggiornato le sue app video e audio per Mac per integrarle con le app per iPad , oltre a fornire nuove funzionalità e correzioni di bug.

Final Cut Pro 10.6.6 [ Mac App Store ] ti consente di importare i tuoi progetti creati in Final Cut Pro per ‌iPad‌, offre la gestione automatica del colore per la modifica di clip HDR e SDR nello stesso progetto, offre una nuova raccolta di titoli, effetti e transizioni e aggiunge uno strumento Maschera rimozione scena per rimuovere e sostituire gli sfondi dietro i soggetti senza utilizzare uno schermo verde.

Motion 5.6.4 [ Mac App Store ] aggiunge una funzione di elaborazione automatica del colore per l’adattamento alle timeline HDR e SDR da Final Cut Pro, nuovi cursori di elaborazione del colore ottimizzati per HDR, nuovi filtri Green Screen Keyer e Luma Keyer per isolare i soggetti in primo piano e miglioramenti prestazione.

Compressor 4.6.4 [ Mac App Store ] ora può centrare automaticamente il video ritagliato, supporta le scorciatoie da tastiera standard copia e incolla per aggiungere file dal Finder alla finestra batch e altro ancora.

Logic Pro 10.7.8 [ Mac App Store ] aggiunge funzionalità di andata e ritorno del progetto per supportare Logic Pro per ‌iPad‌, fornendo anche numerose correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.

