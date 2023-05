Apple lancia Tap to Pay su iPhone in Australia

Apple ha annunciato il lancio di Tap to Pay su iPhone in Australia, consentendo a venditori indipendenti, piccoli commercianti e grandi rivenditori nel paese di utilizzare ‌iPhone‌ come terminale di pagamento.

Introdotta nel febbraio 2022 , la funzione consente agli iPhone compatibili di accettare pagamenti tramite Apple Pay , carte di credito e debito contactless e altri portafogli digitali, utilizzando solo un ‌‌‌iPhone‌‌ – non è richiesto alcun hardware aggiuntivo o dispositivo per carte di credito‌.

Tocca per pagare su ‌‌‌iPhone‌‌‌ utilizza la tecnologia NFC per autenticare in modo sicuro i pagamenti senza contatto, inoltre la funzione supporta anche l’immissione del PIN, che include opzioni di accessibilità.