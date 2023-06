Apple Music Classic ora disponibile per Android

Apple ha lanciato oggi Apple Music Classical per Android su Google Play Store , espandendo per la prima volta l’app oltre l’ iPhone (tramite 9to5Mac ).

Proprio come ‌Apple Music‌ per Android, l’app ‌Apple Music‌ Classical per Android rispecchia in gran parte il design della sua controparte iOS. In particolare, l’app ‌Apple Music‌ Classical per Android arriva prima che Apple abbia reso l’app disponibile per iPad o Mac.

Nel 2021, Apple ha annunciato di aver acquistato il servizio di streaming di musica classica Primephonic e di averlo inserito in “Apple Music” tramite una nuova app dedicata al genere. Apple ha lanciato ‌Apple Music‌ Classical a marzo, offrendo un’esperienza autonoma per scoprire e ascoltare musica classica.

L’app ‌Apple Music‌ Classical offre agli abbonati ‌Apple Music‌ l’accesso a oltre cinque milioni di brani di musica classica, incluse nuove uscite di alta qualità, oltre a centinaia di playlist curate, migliaia di album esclusivi e altre funzionalità come le biografie dei compositori e approfondimenti sulle opere principali .

L’app offre un’interfaccia più semplice per interagire specificamente con la musica classica. A differenza dell’app ‌Apple Music‌ esistente, ‌Apple Music‌ Classical consente agli utenti di cercare per compositore, opera, direttore d’orchestra, numero di catalogo e altro. Gli utenti possono ottenere informazioni più dettagliate dalle note editoriali e dalle descrizioni.

Apple ha commissionato ritratti digitali ad alta risoluzione di famosi compositori come Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin e Johann Sebastian Bach per l’app, utilizzando tavolozze di colori e riferimenti artistici del relativo periodo classico, con opere d’arte più uniche da aggiungere nel tempo. Apple collabora con artisti e istituzioni di musica classica per offrire contenuti e registrazioni esclusivi.

