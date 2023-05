Apple revisiona l’app di supporto con layout aggiornato e accesso più facile ai provider locali

Apple ha aggiornato oggi la sua app di supporto dedicata, progettata per aiutare i proprietari di prodotti Apple a ottenere assistenza con i loro iPhone, Mac, iPad, Apple Watch e altri accessori.

Secondo Apple, la versione aggiornata dell’app ha un nuovo layout per semplificare la visualizzazione e la gestione di chiamate, chat e prenotazioni, oltre a un accesso più rapido alle posizioni dei fornitori di servizi nelle vicinanze.

Ciò significa in pratica che Apple ha aggiunto una barra di navigazione nella parte inferiore dell’app con le schede “Supporto”, “Posizioni” e “Attività”. La scheda Attività elenca tutte le attività di supporto degli ultimi 90 giorni, come prenotazioni e chiamate passate e imminenti, mentre Posizioni mostra un elenco di fornitori di servizi e opzioni per pianificare una riparazione.

La scheda Supporto principale continua a offrire tutte le stesse funzionalità di prima, con opzioni per gestire gli abbonamenti, controllare la copertura AppleCare e cercare consigli sui dispositivi.

Oltre agli aggiornamenti del layout, Apple ha anche esteso l’accesso all’app di supporto al Vietnam e ha aggiunto il vietnamita come lingua supportata, con questa modifica in arrivo dopo il lancio dell’Apple Store online in Vietnam. Apple afferma che l’app di supporto Apple è disponibile in 174 regioni e 32 lingue.

VIA