Come attivare automaticamente il blocco dell’orientamento dell’iPhone per app specifiche

Stanco di attivare il blocco dell’orientamento del tuo iPhone per determinate app? Continua a leggere per scoprire come puoi fare in modo che iOS lo faccia automaticamente per te.

In iOS, molte app mostrano una vista diversa quando ruoti l’iPhone dall’orientamento verticale a quello orizzontale. A seconda dell’app e del modo in cui la usi, questo comportamento non è sempre desiderabile, motivo per cui Apple include l’opzione Blocco orientamento in Control Center.

Tuttavia, alcune app funzionano in modo più utile con il blocco dell’orientamento disabilitato, ad esempio YouTube o l’app Foto, in cui la rotazione del dispositivo in orientamento orizzontale migliora l’esperienza di visualizzazione a schermo intero.

Se tendi a mantenere il blocco attivo, devi disabilitarlo in Control Center ogni volta che apri questo tipo di app per ottenere l’esperienza a schermo intero. Quindi, quando chiudi l’app, devi ricordarti di riattivare il blocco dell’orientamento, il che non è l’ideale. Fortunatamente, è possibile creare una semplice automazione personale che si occuperà di questo processo per app specifiche, quindi non è più necessario continuare a entrare e uscire da Control Center

I seguenti passaggi mostrano come è fatto.

Apri l’app Scorciatoie sul tuo iPhone e seleziona la scheda Automazione . Tocca il simbolo più nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Crea automazione personale . Scorri verso il basso e seleziona App Assicurati che sia aperto che chiuso siano entrambi selezionati, quindi tocca l’ opzione blu Scegli . Seleziona le app con cui vuoi che funzioni l’automazione (stiamo selezionando YouTube e Foto), quindi tocca Fine . Tocca Avanti . Tocca Aggiungi azione Inizia a digitare “Imposta blocco orientamento” nel campo di ricerca, quindi seleziona lo script nei risultati della ricerca quando viene visualizzato. Tocca Avanti in alto a destra nella schermata Azioni. Disattiva l’interruttore accanto a Chiedi prima di eseguire , quindi tocca Non chiedere nella richiesta di conferma. Tocca Fine per finire.

La tua automazione verrà ora salvata nell’app Scorciatoie e verrà attivata la prossima volta che apri o chiudi una delle app che hai selezionato per farla funzionare.

VIA