Come cambiare il tuo motore di ricerca in Microsoft Edge

Microsoft Edge è disponibile su iOS, Mac, Windows, Linux e telefoni Android economici . Sebbene Bing sia migliorato molto negli ultimi anni, è ancora in ritardo rispetto a Google. Inoltre, alcuni potrebbero preferire un DuckDuckGo incentrato sulla privacy per navigare sul Web su Edge.

Come modificare il motore di ricerca in Microsoft Edge per desktop

Microsoft Edge utilizza Bing come motore di ricerca predefinito nella barra degli indirizzi e nella casella di ricerca. Non c’è modo di cambiare il motore di ricerca per la casella di ricerca, ma puoi cambiarlo in Google, Yahoo o DuckDuckGo per la barra degli indirizzi.

Microsoft Edge utilizza la stessa interfaccia utente su Windows e Mac. Abbiamo utilizzato i passaggi dall’app di Windows. Puoi seguire lo stesso sul Mac per cambiare il motore di ricerca.

Avvia Microsoft Edge sul desktop. Fai clic sul menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Apri Impostazioni Seleziona Privacy, ricerca e servizi dalla barra laterale. Scorri fino a Barra degli indirizzi e cerca Espandi il motore di ricerca utilizzato nel menu della barra degli indirizzi. Seleziona Google Dovresti anche selezionare la barra degli indirizzi come motore di ricerca predefinito per le nuove schede. Se selezioni la casella di ricerca, Microsoft Edge apre nuove schede con la casella di ricerca che utilizza il motore di ricerca Bing

Microsoft Edge ti consente anche di gestire i motori di ricerca. Puoi aggiungere, modificare o eliminare i motori di ricerca dalle Impostazioni.

Vai alla barra degli indirizzi e cerca nelle impostazioni di Microsoft Edge (controlla i passaggi precedenti). Seleziona Gestisci motori di ricerca Fai clic su Aggiungi in alto. Digitare Motore di ricerca , Scorciatoie e URL Seleziona Aggiungi . Puoi anche controllare le opzioni esistenti in base alla tua cronologia di navigazione. Fai clic sul menu a tre punti accanto a un motore di ricerca per modificarlo, eliminarlo o impostarlo come predefinito.

Come modificare il motore di ricerca in Microsoft Edge per Android

Microsoft Edge utilizza Bing come motore di ricerca predefinito su Android. Sebbene non sia possibile aggiungere nuovi motori di ricerca sui dispositivi mobili, puoi cambiarli in Google seguendo i passaggi seguenti.

Apri Microsoft Edge su Android. Tocca il menu a tre punti in basso e seleziona Impostazioni Seleziona Generale Tocca il pulsante di opzione accanto a Google

Come modificare il motore di ricerca in Microsoft Edge per iPhone

Puoi modificare il motore di ricerca predefinito in Microsoft Edge per iPhone e impostarlo come browser preferito.