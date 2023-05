Apple Arcade include molti giochi divertenti, ma annullare l’abbonamento è un passaggio essenziale quando si passa da un dispositivo iOS a un telefono Android . Fortunatamente, è un processo semplice e non hai nemmeno bisogno di un dispositivo iOS per farlo.

Ti mostreremo come annullare l’abbonamento Apple Arcade su dispositivi iOS e macOS. Se stai pensando di passare ad Android, ti consigliamo di esplorare i nostri telefoni Samsung preferiti e con il miglior rapporto qualità-prezzo per vedere la varietà di offerte Android.

Dovresti annullare Apple Arcade?

Uno svantaggio di Apple Arcade è che non puoi conservare i dati salvati quando annulli l’abbonamento. Questo è particolarmente spiacevole se hai trovato uno o due giochi non esclusivi su Apple Arcade. Per questo motivo, ti consigliamo di utilizzare la prova gratuita di Apple Arcade per testare quanti più giochi possibile. Quindi, annulla l’abbonamento e acquistali separatamente.

Se Apple Arcade non ha un buon rapporto qualità-prezzo, prendi in considerazione un abbonamento Apple One . Costa tre volte di più ma fornisce l’accesso ad Apple Music, Apple TV+, iCloud+, Apple News+ e Apple Fitness+ oltre ad Apple Arcade.

Come cancellare Apple Arcade su iOS

Se utilizzi un iPhone per annullare l’abbonamento ad Apple Arcade, puoi farlo in pochi tocchi tramite l’app Impostazioni. Ecco come:

Apri l’ app Impostazioni . Tocca il tuo nome nella parte superiore dello schermo. Tocca Abbonamenti

Tocca Apple Arcade . Tocca Annulla abbonamento o Annulla prova gratuita

Come cancellare Apple Arcade su macOS

Se non hai più il tuo dispositivo iOS, puoi annullare l’abbonamento Apple Arcade tramite l’App Store sul tuo browser o dispositivo macOS.

Apri l’App Store. Fai clic sul tuo nome nell’angolo in basso a sinistra dello schermo Fai clic su Impostazioni account Fare clic su Gestisci accanto all’intestazione Abbonamenti Fai clic su Modifica accanto all’intestazione Apple Arcade Fai clic su Annulla abbonamento o Annulla prova gratuita Fare clic su Conferma nella finestra pop-up.

