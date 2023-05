Come giocare ai giochi Steam sul tuo dispositivo Android

Con l’app Steam Link puoi farlo. Steam Link funziona in modo simile ai servizi di streaming come Xbox Cloud Gaming e l‘app PS Remote Play. Utilizza il tuo dispositivo Android come secondo schermo mentre il tuo PC esegue tutti i calcoli, trasmettendo l’output video tramite il client desktop Steam.

Naturalmente, iSteam Link non offre la stessa quantità di portabilità di Steam Deck. Ma è abbastanza buono per giocare in una stanza diversa, per esempio. In questa guida, ti guideremo attraverso i passaggi per configurare Steam Link sul tuo dispositivo Android.

Gioca facilmente ai tuoi giochi Steam preferiti su Android

Come configurare Steam Link su PC

Innanzitutto, per giocare ai giochi Steam sul tuo dispositivo Android, avrai bisogno di un PC con il client Steam installato.

Sono necessarie alcune modifiche sul lato PC, quindi apri il client Steam:

Vai alle impostazioni di Steam sul tuo PC. Scegli “Riproduzione remota” nel menu a sinistra. Assicurati che la casella accanto a “Abilita riproduzione remota” sia selezionata.

Questo copre il lato PC. Ora è il momento di configurare l’app Steam Link sul tuo dispositivo Android.

Come installare Steam Link sul tuo dispositivo Android

Se non l’hai ancora fatto, segui il link qui sotto per installare Steam Link.

Dopo aver installato Steam Link:

Avvia Steam Link. Troverà automaticamente i PC nelle vicinanze. Seleziona il PC a cui desideri connettere Steam Link. Un prompt ti chiederà di inserire un PIN sul tuo PC

Dopo aver inserito il PIN, Steam Link eseguirà un rapido test di rete e sarai pronto per giocare ai giochi Steam su Android.

Sebbene Steam Link funzioni con i controlli touch, supporta anche la maggior parte dei controller di terze parti più diffusi. Associare un controller a Steam Link è altrettanto semplice. Tutto quello che devi fare è associare il tuo controller Android preferito al tuo dispositivo Android tramite Bluetooth. Successivamente, il controller dovrebbe essere visualizzato nell’app Steam Link.

VIA