Come installare Google Play Store su ogni tablet Amazon Fire

Cosa sapere prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente questa sezione.

Rimuovi la scheda microSD del tuo tablet Fire, se ne è installata una, a meno che tu non utilizzi una memoria adottabile (ad esempio, la memoria della tua scheda SD è unita alla memoria interna). Se non rimuovi la SD esterna, il Play Store e le relative applicazioni richieste potrebbero essere installate automaticamente su di essa, il che può causare problemi. Una volta terminata l’installazione, rimetti la scheda microSD nel suo slot. Non puoi gestire un tablet Fire tramite Google Family Link , anche dopo aver installato il Play Store. In alternativa, puoi impostare un Profilo Bambino sul tuo Kindle Fire . Le app installate tramite il Play Store potrebbero non funzionare con il piano Amazon Kids+ . Alcune app si nascondono dal Play Store sui tablet Fire perché i tablet Fire non sono certificati SafetyNet da Google . Netflix è un ottimo esempio. Per queste applicazioni, cerca nell’Appstore di Amazon o scaricale da APKMirror .

Abilita l’installazione da fonti sconosciute

Dovrai abilitare le app che desideri installare dall’esterno di Amazon Appstore per iniziare. Questa azione ti consente di aprire e installare applicazioni dai file APK scaricati, ed è così che farai funzionare il Play Store. Scarica solo app da fonti attendibili, poiché il sideload è un modo semplice per esporsi alle vulnerabilità. Installeremo da APK Mirror, una fonte attendibile per gli APK sul Web che è stata avviata dal fondatore di AP, Artem Russakovskii.

Vai alla Home page principale sulla schermata iniziale e tocca l’ icona Impostazioni , quindi seleziona la categoria Sicurezza e privacy . I modelli più vecchi potrebbero semplicemente dire Sicurezza . Tocca la sezione App da fonti sconosciute Abilita app da fonti sconosciute per il browser Silk Sui modelli precedenti che eseguono software legacy, l’abilitazione di app da origini sconosciute potrebbe essere solo un singolo interruttore, non una scelta per app. Questo in realtà rimuove il terzo passaggio sopra; abilita semplicemente l’autorizzazione nel passaggio due per continuare.Ora sei pronto per scaricare e installare gli APK necessari per far funzionare Google Play Store.

Download delle app necessarie per il Google Play Store

Il prossimo passo è scaricare i file APK corretti per il Google Play Store. Installerai quattro applicazioni: Google Account Manager, Google Services Framework, Google Play Services e Google Play Store. Le prime tre app gestiscono i servizi di account di base e aggiungono API, mentre l’ultima app è lo store.

Poiché diversi tablet Fire eseguono versioni diverse di Android con hardware diverso (da Android 5 ad Android 11), gli APK esatti che installerai dipendono dal modello di tablet Fire. Se non sei sicuro di quale modello possiedi, capirlo è facile.

Apri l’ app Impostazioni . Tocca Opzioni dispositivo e sistema (o Opzioni dispositivo ). Guarda sotto Modello dispositivo . È inoltre necessaria la versione di Fire OS, che è elencata nel menu Aggiornamenti di sistema di Opzioni dispositivo e sistema (o Opzioni dispositivo ).

Per le applicazioni Google Account Manager e Google Services Framework, trova i collegamenti appropriati per il tuo dispositivo dalla tabella sottostante e tocca il pulsante Scarica APK principale nella pagina collegata. Queste tabelle possono sembrare confuse, ma non preoccuparti. Se hai in mano la tua generazione di tablet Fire, capire la versione giusta è facile.

È importante non aprire ancora i file . Ci sono alcuni altri passaggi che devi completare. Se vedi un messaggio sulla disponibilità di una versione più recente, ignoralo. Il tablet mantiene le app aggiornate al termine del processo di installazione.

Inoltre, tieni presente che, durante il download di questi APK da APK Mirror, il browser Silk di Amazon potrebbe richiedere un avviso relativo a file non sicuri. Se vedi questo pop-up, premi “Scarica comunque”.

Gestore dell’account Google

Fire HD 10 (9a e 11a generazione) Gestore dell’account Google v7.1.2 Fire 7 (ottava, nona e dodicesima generazione) Fire HD 8 (ottava e decima generazione)

Fire HD 10 (7a generazione e precedenti) Gestore dell’account Google v5.1 Fire HD 8 (7a generazione e precedenti) Fire 7 (7a generazione e precedenti) Fuoco HD 6 Fuoco HDX 8.9

Quadro generale dei Servizi di Google

Fire 7 e HD 8 (12a generazione) su Fire OS 8 Framework dei servizi Google 10-6494331

Fire HD 10 (9a e 11a generazione) Framework dei servizi Google v9-4832352 Fire HD 8 (9a e 10a generazione) Fire 7 (9a generazione) su Fire OS 7 Fire HD 8 (ottava generazione) su Fire OS 7

Fire 7 (9a generazione) su Fire OS 6 Struttura dei servizi Google v7.1.2 Fire HD 8 (ottava generazione) su Fire OS 6

Fire HD 10 (7a generazione e precedenti) Struttura dei servizi Google v5.1 Fire HD 8 (7a generazione e precedenti) Fire 7 (7a generazione e precedenti) Fuoco HD 6 Fuoco HDX 8.9

Sei a metà dell’opera. Per queste ultime due applicazioni, fai clic sul collegamento per il tuo dispositivo, quindi seleziona la versione più vicina alla parte superiore dell’elenco che non ha “beta” nel nome. Ancora una volta, non aprire i file e ignorare i messaggi sulla disponibilità di versioni più recenti.

Servizi Google Play

Google Play Store

Tutti i modelli Google Play Store (universale, nodpi)

Installazione del Google Play Store

Con tutte le tue app scaricate, è finalmente giunto il momento di installare questo software.

Apri l’ app File sul tuo tablet (sui modelli precedenti, potrebbe anche essere chiamata Docs o Documents ). Trova la cartella Download del tuo dispositivo . Per impostazione predefinita, il tuo tablet Fire si apre nella cartella Documenti, ma toccando il menu a tre righe in alto a sinistra, puoi trovare la posizione corretta. Dovresti vedere tutti e quattro i file APK. In caso contrario, torna indietro e vedi quale ti sei perso (o scaricali tutti per buona misura). Passa alla visualizzazione dell’elenco dei file per vedere i nomi completi di ogni APK. Apri le app nell’ordine seguente e, una volta completata l’installazione, tocca Fine .Non toccare Apri. Il Play Store non funzionerà se le app sono installate fuori servizio. Se hai una scheda SD, estraila durante queste installazioni. it.google.gsf. login com.google.android. gsf com.google.android. gms com.android. vending Durante l’installazione di queste quattro app, potresti visualizzare un avviso sulla sicurezza dei tuoi dati personali a causa della tua dipendenza da APK esterni. Basta ignorare questo messaggio premendo Continua Dopo aver installato le quattro app, tieni premuto il pulsante di accensione e tocca Riavvia per riavviare il tablet. I tablet meno recenti potrebbero avere solo la possibilità di spegnersi. In tal caso, lasciare che il tablet si spenga, quindi tenere premuto il tastopulsante di accensione per riaccenderlo Dopo che il tablet Fire si è avviato, apri la nuova app Play Store dalla schermata principale. Da lì, il Play Store ti chiede di accedere con il tuo account Google, dopodiché puoi scaricare e installare app.

Come risolvere “Questo account esiste già sul tuo dispositivo” durante l’accesso

Se ricevi l’errore “Questo account esiste già sul tuo dispositivo” quando accedi a Chrome o a un’altra app Google oppure se l’app non rileva il tuo account Google, procedi nel seguente modo:

Chiudi l’app con cui stai riscontrando problemi (ad esempio, falla scorrere nella schermata Recenti/multitasking). Apri l’app Impostazioni, tocca App e autorizzazioni , quindi seleziona Gestisci tutte le applicazioni . Queste opzioni potrebbero avere nomi leggermente diversi, a seconda della versione di Fire OS. Sfoglia l’elenco, trova l’app che presenta problemi, toccala e seleziona Autorizzazioni . Attiva tutte le autorizzazioni disponibili. L’abilitazione dell’autorizzazione Contatti ha funzionato nei nostri test, ma potresti considerare di abilitare tutto per buona misura. Apri di nuovo l’app.

In Chrome, devi anche aprire il browser, toccare il menu Impostazioni e toccare il pulsante Continua come nella parte superiore dello schermo.

