iPhone 15 Pro Max presenterà un layout della fotocamera riorganizzato per accogliere l’obiettivo periscopio

Apple è pronta a riorganizzare il layout del sistema di fotocamere posteriori a triplo obiettivo su iPhone 15 Pro Max per accogliere la nuova tecnologia della fotocamera periscopio che sarà esclusiva per il telefono più grande.

Quest’anno, per la prima volta, verrà utilizzato un sistema di lenti a periscopio per il teleobiettivo dell’iPhone 15 Pro Max, consentendo uno zoom ottico 5x o 6x . Comparativamente, l’iPhone 14 Pro Max offre uno zoom ottico 3x, che dovrebbe essere mantenuto per l’iPhone 15 Pro più piccolo.

Apple sta probabilmente limitando la tecnologia del periscopio all‘iPhone 15 Pro Max a causa dello spazio interno necessario per l’hardware avanzato, ma anche con lo spazio extra disponibile nel modello Pro Max, Apple ha dovuto riorganizzare la formazione del modulo della fotocamera puramente fuori di necessità.

Quando l’attuale iPhone 14 Pro Max è tenuto in orientamento orizzontale con il pulsante laterale in alto (come nell’immagine sopra), il teleobiettivo è più vicino all’angolo superiore del dispositivo, mentre l’obiettivo ultra grandangolare si trova sotto tra il flash e Sensore LiDAR.

On a related note – the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max.

The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions – so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7

