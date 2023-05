L’app Apple Watch di Facebook Messenger sarà interrotta entro la fine di maggio

L’app Apple Watch di Facebook Messenger verrà interrotta alla fine di questo mese, secondo Meta, ponendo fine alla possibilità per gli utenti di rispondere ai messaggi sul servizio dal proprio polso.

I post condivisi sui social media contenevano uno screenshot di una notifica inviata a una manciata di utenti nei giorni scorsi che li informava che Messenger non sarà disponibile come app per Apple Watch dopo il 31 maggio, ma che gli utenti continueranno a ricevere le notifiche di Messenger sul proprio orologio .

Meta non ha fornito una motivazione per la sua decisione di chiudere la sua app Messenger per Apple Watch, introdotta nel 2015. L’app ha consentito agli utenti di inviare clip vocali, Mi piace, adesivi e altro senza dover aprire l’app per smartphone corrispondente.

Alcuni utenti su Facebook hanno suggerito che potrebbe essere perché consentire agli utenti di rispondere ai messaggi al polso ha ridotto la quantità di tempo trascorso sullo schermo in Messenger sul proprio smartphone. Ma l’app si unisce a una lunga serie di altri servizi di terze parti che hanno portato allo sviluppo di watchOS negli ultimi anni, a causa della ridondanza percepita o della mancanza di adozione da parte degli utenti. Altre importanti app Apple Watch che sono state interrotte includono Twitter, Instagram, Target, Trello, Slack, Hulu e Uber.

Apple nel tempo si è gradualmente allontanata dalla promozione dell’Apple Watch come casa per le app, con l’azienda che si concentra sulle funzionalità di fitness e salute come funzionalità principale. Voci recenti suggeriscono che Apple intende rendere i widget interattivi una parte importante della sua riprogettazione di watchOS 10 , che è stata interpretata come una prova che le app dedicate non si sono dimostrate abbastanza popolari.

VIA