Il negozio online di Apple viene lanciato in Vietnam

Dopo aver annunciato la scorsa settimana che avrebbe lanciato il suo negozio online in Vietnam il 18 maggio, il negozio è ora attivo , aprendo vendite dirette per Apple in un mercato in gran parte non sfruttato con un potenziale di crescita significativo.

Come in altri paesi, il negozio online di Apple in Vietnam offre una gamma completa di prodotti e accessori Apple, con assistenza per gli acquisti da parte degli specialisti Apple, consegna senza contatto gratuita, un programma di permuta per le vendite di iPhone, sessioni di formazione online individuali gratuite con determinati acquisti di prodotti, opzioni Mac build-to-order e molteplici opzioni di pagamento.

Il negozio è disponibile sia in vietnamita che in inglese, consentendo ai clienti di ordinare una vasta gamma di prodotti Apple sul web.

VIA