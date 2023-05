I tablet Fire di Amazon sono lenti, ma ecco un picolo trucco per velocizzarli

Se sei stufo delle prestazioni del tuo tablet, non sei sfortunato. Proprio come è facile installare Google Play Store sul tuo tablet Fire , ridurre alcuni degli elementi più lenti di Fire OS è facile se sai dove cercare. Sebbene non sia realistico aspettarsi che il tuo tablet da meno di $ 100 funzioni come il OnePlus Pad , puoi dare un po ‘di entusiasmo al passo della tua lavagna con alcune semplici modifiche.

Svuota la partizione della cache del tuo tablet Amazon Fire

Devi iniziare da qualche parte quando acceleri un tablet Fire. Per noi, sta cancellando la partizione della cache. Se non hai familiarità, la partizione della cache è lo spazio che Android offre alle app per archiviare dati temporanei. La maggior parte dei dispositivi moderni rende superflua la cancellazione manuale di questa partizione. Tuttavia, fa la differenza sui tablet Fire, specialmente quelli che sono stati utilizzati per un po’ di tempo.

Ecco come svuotare la cache su un tablet Fire, utilizzando l’ultimo Fire HD 10 di undicesima generazione come esempio:

Spegni il tablet Fire tenendo premuto il pulsante di accensione . Una volta spento, premi i pulsanti di accensione e aumento del volume . Quando vedi il logo di avvio di Amazon, rilascia il pulsante del volume ma continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non accedi alla schermata di ripristino Nella schermata di ripristino, scorri il menu di ripristino utilizzando i pulsanti del volume e seleziona wipe cache partition , quindi premi il pulsante di accensione per accedere. Assicurati di non selezionare l’opzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica per errore. Ti viene chiesto di confermare la tua scelta. Quando torni alla schermata di ripristino, scorri verso il basso e seleziona Spegni . Quindi tieni nuovamente premuto il pulsante di accensione (senza tenere premuto alcun pulsante del volume) per riaccendere il tablet.

Disinstalla le app vecchie e inutilizzate dall’Appstore

Abbiamo tutti delle cattive abitudini con i nostri dispositivi mobili e la più comune è evitare le disinstallazioni delle app. Per quanto tu possa non voler scavare nella tua libreria di app alla ricerca di app da rimuovere, è un must se vuoi velocizzare il tuo tablet. Non puoi eliminare la maggior parte delle applicazioni preinstallate di Amazon (almeno, non in questa sezione della guida), ma puoi passare attraverso le app e i giochi che hai scaricato per eliminare il software obsoleto e inutilizzato. Considera le pulizie di primavera per i tuoi gadget, indipendentemente dalla stagione.

Disabilita i report di telemetria sulla tua lavagna Amazon

Per impostazione predefinita, i tablet Fire inviano dati ad Amazon su come utilizzi il tuo dispositivo. Anche se disattivarli non comporta un notevole aumento di velocità, in background verranno eseguiti meno servizi. Inoltre, è bello ridurre la raccolta di dati di Amazon. Ecco dove puoi trovare le opzioni:

Analisi di mercato

Fire OS 5 e 6: apri Impostazioni e tocca Sicurezza e privacy > Marketing .

e tocca > . Fire OS 7 e 8: apri Impostazioni e tocca Sicurezza e privacy > Dati utilizzo dispositivo

Dati sull’utilizzo dell’app

Fire OS 5: apri Impostazioni e tocca Sicurezza e privacy > Raccogli dati sull’utilizzo delle app .

e tocca > . Fire OS 6: apri Impostazioni e tocca App e notifiche > Raccogli dati sull’utilizzo delle app .

e tocca > . Fire OS 7 e 8: apri Impostazioni e tocca Sicurezza e privacy > Raccogli dati sull’utilizzo delle app .

Installa l’app Files by Google

Se possiedi il tuo tablet Fire da un po’ di tempo, probabilmente hai accumulato molti file spazzatura, come download e cartelle di giochi che hai eliminato secoli fa. Files by Google è un’app utile che trova e ripulisce quei fastidiosi file spazzatura, il tutto in pochi tocchi.

Sebbene la pulizia dei file inutilizzati non influisca direttamente sulle prestazioni, Android inizia a rallentare quando si esaurisce la memoria interna. Files by Google è ottimo per trovare il tipo di dati rimanenti e spazzatura che possono riempire rapidamente lo spazio di archiviazione del tuo tablet.

Se hai installato Google Play Store sul tuo tablet Fire , scarica Files by Google dal Play Store. Se non l’hai installato, scarica l’app File da APKMirror .

Non installare app su una scheda SD

Amazon Fire HD 8 e 10 vengono forniti con 32 GB di spazio di archiviazione nelle loro configurazioni di base, mentre Fire 7 include un misero 16 GB. Non importa come lo tagli, non hai molto spazio su cui lavorare, soprattutto se scarichi film e musica per l’ascolto offline. I vecchi tablet Fire ti consentono di spostare alcune app sulla scheda microSD, ma se hai un modello rilasciato negli ultimi anni, probabilmente è in esecuzione su Android 7.0 Nougat o versioni successive. Ciò significa che puoi utilizzare una scheda SD come estensione della memoria interna.

Disattiva Alexa

Alexa è uno dei maggiori punti di forza di Amazon per i tablet Fire, ma non è necessario avere una grande esperienza. Alcune persone hanno riferito che disabilitare l’assistente vocale Alexa può risolvere problemi di prestazioni e consumo della batteria, quindi se non ti interessa Alexa, è qualcosa che vale la pena provare. Apri l’ app Impostazioni dalla schermata iniziale (o scorri verso il basso dall’alto e tocca l’ icona a forma di ingranaggio ), seleziona Alexa dall’elenco e disattiva Alexa. Se utilizzi regolarmente la modalità Show su Fire HD 8 o HD 10, non puoi attivarla con Alexa disattivata.

Passa a Fire Toolbox per una suite di opzioni di ottimizzazione di terze parti

Se hai difficoltà con la velocità, considera l’utilizzo di un’app di terze parti chiamata Fire Toolbox. Se hai già esaminato la scena del modding di Fire OS, potresti aver sentito parlare di Fire Toolbox. È uno sportello unico per massimizzare la tua esperienza attraverso debloating, lanciatori personalizzati e altro ancora. Può cambiare radicalmente il tuo tablet, ma non è qualcosa su cui tutti gli utenti vorranno fare affidamento.

Avrai bisogno di un PC Windows per configurarlo, ma gli sviluppatori hanno creato una guida completa sulla loro pagina dei forum XDA che ti guida attraverso ogni fase dell’installazione della suite. Se hai utilizzato i comandi ADB su un telefono Android, ti sentirai come a casa. Dopo aver configurato Fire Toolbox sul tuo PC, ecco i passaggi su cui ti consigliamo di fare affidamento per migliorare le tue prestazioni.