Apple rilascia la prima beta di visionOS in assoluto

Apple ha presentato oggi la prima versione del software visionOS , debuttando con ‌visionOS‌ 1.0 Developer Beta. L’introduzione della versione beta arriva quando Apple ha annunciato il lancio del kit di sviluppo software (SDK) ‌visionOS‌ che consentirà agli sviluppatori di terze parti di creare app per l’auricolare Vision Pro.

È possibile accedere all’SDK tramite Xcode 15 beta 2 e, sebbene gli sviluppatori non abbiano ancora accesso al visore Vision Pro stesso, Apple inizierà a consentire i test a partire dal prossimo mese.

Apple a luglio prevede di aprire laboratori per sviluppatori in paesi selezionati in tutto il mondo e alcuni sviluppatori potranno richiedere kit di sviluppo per testare le app direttamente su Vision Pro.

VIA