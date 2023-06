Apple spiega perché i quadranti di terze parti non sono ancora supportati su watchOS 10

Una richiesta comune da parte degli utenti di Apple Watch nel corso degli anni è stata la possibilità di utilizzare quadranti di terze parti, ma watchOS 10 continua a non supportarlo. In un’intervista al quotidiano svizzero Tages-Anzeiger pubblicata oggi, il vicepresidente della tecnologia di Apple Kevin Lynch e l’impiegato del marketing di prodotto Deidre Caldbeck hanno spiegato perché.

L’intervista è stata individuata in precedenza da Benjamin Mayo di 9to5Mac e le citazioni seguenti sono tradotte automaticamente dal tedesco.

Lynch ha affermato che Apple mette “un enorme impegno” in ogni quadrante per garantire che funzioni “in modo uniforme e semplice” e ha affermato che Apple deve pianificare in anticipo per assicurarsi che i quadranti continuino a funzionare “se vogliamo cambiare qualcosa o aggiungere nuovi possibilità».

Caldbeck ha aggiunto che gli sviluppatori sono in grado di creare complicazioni per le loro app watchOS, che aggiungono un livello di personalizzazione ai quadranti dell’orologio consentendo la visualizzazione di informazioni visibili, come le previsioni del tempo CARROT. A partire da watchOS 10, la nuova funzionalità dei widget Smart Stack offre spazio per un massimo di tre complicazioni.

Questo è tutto ciò che Apple ha detto sulla mancanza di quadranti di terze parti nell’intervista, che tocca molti altri dettagli di watchOS 10.

watchOS 10 verrà rilasciato entro la fine dell’anno per Apple Watch Series 4 e versioni successive ed è attualmente disponibile in versione beta per gli utenti con un account sviluppatore Apple gratuito. Una beta pubblica è in arrivo a luglio per gli utenti che non desiderano utilizzare la beta per sviluppatori.

VIA