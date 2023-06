Apple sta discutendo con le banche per lanciare Apple Card in India

Apple è in trattative con le banche per lanciare Apple Card in India, afferma un rapporto del sito Web di finanza locale Moneycontrol .

Secondo il rapporto, citando fonti a conoscenza della questione, il CEO di Apple Tim Cook ha incontrato il CEO di HDFC Bank e MD Sashidhar Jagdishan durante il suo viaggio in India ad aprile per discutere la possibilità di portare la carta di credito nel Paese insieme ad Apple Pay .

In India, solo le banche possono lanciare carte di credito. Secondo le fonti dell’outlet, Apple sta quindi esplorando la possibilità di lanciare lì la sua ‌Apple Card‌ come carta di credito in co-branding con HDFC Bank.

Si dice anche che il gigante tecnologico con sede a Cupertino abbia tenuto discussioni con la banca centrale e l’organismo di regolamentazione della Reserve Bank of India (RBI) sulle “modalità” della carta. Secondo quanto riferito, l’autorità di regolamentazione ha chiesto ad Apple di seguire la normale procedura per le carte di credito co-branded, senza offrire alcuna considerazione speciale per l’azienda.

‌Apple Card‌ è stata rilasciata negli Stati Uniti nell’agosto 2019 e rimane un’esclusiva del paese. L’outlet ipotizza che ciò che potrebbe aver spinto Apple a prendere in considerazione il lancio della “Apple Card” in India prima del Giappone o dei paesi europei è il fatto che Apple attualmente non accetta pagamenti con carta in India. Invece, l’Unified Payments Interface (UPI) nazionale alimenta la maggior parte degli acquisti dell’App Store nel paese, a causa delle normative che vietano ai siti Web di terze parti di memorizzare i dettagli della carta di credito sulle loro piattaforme.

Negli Stati Uniti, Apple ha stretto una partnership con Goldman Sachs per la carta, che nella sua forma fisica è una semplice carta in titanio con il nome del cliente ma senza numero stampato sul davanti, con Mastercard e Goldman Sachs menzionate sul retro. Secondo quanto riferito, queste “non sono libertà che Apple può prendersi in India” secondo le attuali normative sulle carte di credito in co-branding in India.

VIA