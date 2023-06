Apple Vision Pro cattura video e foto in 3D

Il nuovo visore Vision Pro di Apple è dotato di una serie di fotocamere per tutto, dalla scansione degli occhi al tracciamento dei gesti, ma ha anche una fotocamera esterna per acquisire foto e video.

La fotocamera 3D su Vision Pro scatta foto 3D e registra video 3D che possono essere visualizzati sul visore. Apple afferma che la funzione è progettata per consentire agli utenti di rivivere i propri ricordi come mai prima d’ora. Le foto standard di un iPhone o di un altro dispositivo possono essere visualizzate anche sull’auricolare, ma le immagini 3D saranno molto più coinvolgenti.

I video e le foto spaziali sono progettati per avere “una profondità incredibile” secondo Apple, che consente all’utente di “vedere in un momento”. Possono essere espansi e ingranditi proprio come una normale foto.

C’è un pulsante nella parte superiore dell’auricolare progettato per consentire agli utenti di acquisire video o foto spaziali e, mentre la registrazione è in corso, il display esterno dell’auricolare lampeggia con un’animazione che consente alle persone intorno a te di sapere che il video è in fase di registrazione.

Con l’indicatore di registrazione, nessuno sarà in grado di utilizzare Vision Pro per registrare video o acquisire immagini in segreto, che è un problema che le cuffie precedenti hanno dovuto affrontare. Google Glass, gli occhiali intelligenti AR ormai defunti di Google, consentivano la registrazione surrettizia di foto e video negli spazi pubblici. Google è stato criticato per le sue capacità e alcune aziende hanno persino iniziato a vietare l’uso di Google Glass.

Non è chiaro se Apple affronterà alcuni degli stessi problemi con Vision Pro, ma almeno chiarisce quando viene registrato un video grazie all’esclusivo display esterno. Inoltre, non è leggero e indossabile come Google Glass, quindi è improbabile che molte persone indossino Vision Pro in pubblico.

