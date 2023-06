Come annullare l’abbonamento a Netflix

La curva di crescita di Netflix ha iniziato ad appiattirsi negli ultimi anni. Oltre a queste notizie, Netflix ha iniziato a far pagare per la condivisione dell’account nel marzo 2023 . Se qualcuno non fa parte della tua famiglia, deve trasferire il proprio profilo su un nuovo account a pagamento o ti vengono addebitati $ 8 al mese per il membro extra. Sebbene nessun servizio di streaming desideri che tu condivida la tua password oltre i membri della tua famiglia, la repressione della condivisione della password potrebbe influire sulla tua decisione di continuare l’abbonamento a Netflix.

Netflix ha creato un livello supportato da pubblicità al prezzo di € 7 al mese, che è più economico di Hulu, Disney+ e HBO Max. Tuttavia, supporta solo la risoluzione 720p e crea un preoccupante precedente di funzionalità di taglio durante l’introduzione di spot pubblicitari. I livelli base, standard e premium di Netflix sono ancora allo stesso prezzo dell’ultimo aumento di prezzo nel gennaio 2022.

Alla luce di tutto ciò, ha senso continuare ad abbonarsi a Netflix o è ora di passare ad Apple TV, Amazon Prime o una delle altre piattaforme di streaming che rimbalzano sul web? Se sei pronto a semplificare gli abbonamenti ai servizi di streaming, continua a leggere.

Come annullare l’abbonamento Netflix dal browser web

Per cancellare il tuo account Netflix, procedi come segue in un browser Web mobile o desktop. È più semplice utilizzare un browser desktop, ma lo stesso processo si applica alla versione mobile del sito. Per passare al passaggio 5, vai alla pagina di conferma dell’annullamento dell’account Netflix .

Vai al sito web di Netflix e accedi all’account che desideri cancellare. Fai clic sulla tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra della pagina. Fare clic su Account per aprire la pagina Dettagli account Fai clic sul pulsante Annulla abbonamento sotto Abbonamento e fatturazione per aprire la pagina di conferma dell’annullamento che mostra la data di fine del tuo piano se decidi di annullare. Fai clic su Termina annullamento . Si apre un sondaggio in cui è possibile selezionare il motivo dell’annullamento da un elenco di elementi predefiniti o fornire un feedback dettagliato. Completa il sondaggio di feedback e fai clic su Fine . Questo ti porta alla pagina Dettagli account, con informazioni su quando perderai l’accesso agli spettacoli Netflix.

Come annullare l’abbonamento a Netflix tramite l’app Google Play sul tuo telefono o tablet Android

Se hai creato il tuo account sull’app Netflix utilizzando uno dei migliori tablet Android , probabilmente è collegato al tuo account Google. In tal caso, puoi cancellare il tuo account sul telefono seguendo questi passaggi:

Apri l’ app Google Play Store sul tuo telefono o tablet. Tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. L’icona del profilo mostra l’immagine che hai assegnato all’account o le tue iniziali. Una volta aperto il menu del profilo, seleziona Pagamenti e abbonamenti . Seleziona Abbonamenti Scegli Netflix e tocca Annulla abbonamento . Conferma la tua cancellazione

Come annullare l’abbonamento Netflix tramite Google Play nel tuo browser

Se hai creato il tuo account Netflix tramite Google Play, il processo di cancellazione deve passare tramite Google Play.

Vai al sito Web di Google Play e accedi. Fai clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra della pagina. Seleziona Pagamenti e abbonamenti dal menu Fare clic sulla scheda Abbonamenti per iniziare il processo di annullamento dell’iscrizione

Come annullare l’abbonamento Netflix sul tuo iPhone o iPad

Se hai creato il tuo account nell’app Netflix per iOS, puoi annullare l’abbonamento Netflix utilizzando il tuo iPhone o iPad in pochi secondi seguendo questi passaggi: