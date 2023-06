Come seguire i tuoi influencer preferiti su Instagram o TikTok, le iscrizioni a YouTube sono un ottimo modo per visualizzare i contenuti dei tuoi creator preferiti e personalizzare i tuoi consigli. Mentre gli abbonamenti non costano un centesimo o hanno un limite, potresti voler riordinare i tuoi abbonamenti man mano che il gusto cambia – e c’è un modo semplice per farlo. Che tu guardi i video su un potente tablet , smartphone o computer, ecco come annullare l’iscrizione a un canale YouTube.

Come funzionano gli abbonamenti YouTube?

L’iscrizione ai canali su YouTube è gratuita e facile al 100%. Tutto quello che devi fare è selezionare un canale o un video e fare clic sul pulsante Iscriviti. Dopo l’iscrizione, vedrai altri contenuti del canale sulla tua home page di YouTube e nel feed delle iscrizioni. L’app ti avviserà degli aggiornamenti rilevanti dai tuoi abbonamenti per impostazione predefinita, ma puoi anche abilitare gli avvisi istantanei per i nuovi caricamenti o disattivarli se preferisci meno intrusioni nelle tue impostazioni.

Sebbene l’iscrizione ai canali sia gratuita, puoi supportare i tuoi creator preferiti aderendo a un piano di abbonamento. Pagherai una tariffa mensile e avrai accesso ai vantaggi premium del canale come badge fedeltà, emoji personalizzati nei commenti, filmati dietro le quinte, accesso anticipato a nuovi video e altro, a seconda di ciò che il creatore ha pianificato.

L’adesione o l’iscrizione a un canale è diversa dal pagamento di YouTube Premium. Eseguendo l’upgrade a YouTube Premium, puoi guardare i video senza annunci e accedere ad altri vantaggi come la visualizzazione offline e l’utilizzo di YouTube Music Premium senza costi aggiuntivi. Tuttavia, a differenza dell’iscrizione gratuita ai canali, tutti i vantaggi ti costeranno € 10 al mese

Annullare l’iscrizione a un canale è facile se guardi principalmente YouTube tramite l’app. Bastano pochi clic e il processo è lo stesso per Android e iOS.

Apri l’ app YouTube sul tuo telefono o tablet. Fai clic sulla scheda Abbonamenti nella barra di navigazione (nella parte inferiore della schermata dell’app YouTube). Tocca Tutto in alto a destra (accanto alla scheda Canali) per visualizzare l’elenco delle iscrizioni di YouTube. Individua il canale che desideri smettere di seguire e tocca l’ icona a forma di campana accanto. Premi Annulla iscrizione per smettere di seguire il canale

In alternativa, puoi trovare il canale utilizzando la barra di ricerca di YouTube:

Fai clic sulla lente di ingrandimento nell’angolo in alto a destra dell’app YouTube. Inserisci il nome del canale nella barra di ricerca e tocca la lente di ingrandimento nell’angolo in basso a destra della tastiera. Individua il canale nei risultati della ricerca e fai clic sul pulsante Iscritto sotto di esso. Premi Annulla iscrizione per smettere di seguire il canale

Le iscrizioni YouTube sono legate al tuo account Google e sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi, quindi non è necessario ripetere questi passaggi sul tuo computer. Ma se preferisci guardare i tuoi video su un desktop, ecco come annullare l’iscrizione ai canali lì.

Vai al sito web di YouTube sul tuo browser e accedi al tuo account. Fai clic sulla scheda Abbonamenti nella barra laterale sinistra Seleziona Gestisci in alto a destra per accedere all’elenco delle tue iscrizioni Individua il canale che desideri. Fai clic sul pulsante Iscriviti con un’icona a forma di campana per mostrare un chip a discesa. Seleziona Annulla iscrizione dalle opzioni Premi di nuovo Annulla iscrizione per confermare la tua azione

Se guardi YouTube su un dispositivo di streaming come Google Chromecast o Apple TV, il decluttering dei tuoi abbonamenti funziona in modo simile al metodo desktop. Basta aprire la scheda Abbonamenti nel riquadro di navigazione a sinistra per gestire e annullare l’iscrizione ai canali che non guardi più.

Non devi saltare subito a smettere di seguire un canale se ti piacciono ancora i suoi contenuti ma sei stanco di avvisi costanti. YouTube attiva le notifiche personalizzate per impostazione predefinita, ma puoi personalizzarle in base alle tue preferenze. Per porre fine alle notifiche costanti, procedi nel seguente modo:

Vai alla scheda Abbonamento sull’app o sul sito web di YouTube per trovare il canale. Tocca l’ icona a forma di campana accanto al canale che desideri disattivare per visualizzare un menu a discesa. Premi Nessuno per interrompere la ricezione delle notifiche dal canale

Sfortunatamente, non esiste un pulsante con un clic per annullare l’iscrizione a tutti i canali YouTube collegati al tuo account Google, ma puoi eliminare i contenuti di YouTube collegati al tuo account Google se vuoi ricominciare da capo. In questo modo ripristinerai le tue preferenze, rimuoverai tutte le iscrizioni ai canali, cancellerai le tue attività e i tuoi impegni e annullerai tutti gli abbonamenti a pagamento che hai.

Dall’app YouTube, fai clic sulla tua immagine del profilo in alto a destra e tocca Gestisci il tuo account Google.

Fare clic sulla scheda Dati e privacy . Scorri fino alla sottosezione Scarica o elimina i tuoi dati . Seleziona Elimina un servizio Google, quindi conferma la password per continuare. Fai clic sul pulsante Cestino accanto a YouTube Seleziona Desidero eliminare definitivamente i miei contenuti. Leggi attentamente cosa perderai insieme all’abbonamento al canale, quindi seleziona le caselle di controllo se desideri continuare. Fai clic su Elimina i miei contenuti. Inserisci il tuo indirizzo email nella casella di testo e poi premi Elimina il mio contenuto per confermare la tua azione.

Metti in ordine le tue iscrizioni YouTube in un batter d’occhio

L’iscrizione o l’annullamento dell’iscrizione a un canale YouTube non costa nulla, ma fa parte delle metriche che influenzano ciò che viene mostrato nel tuo feed. Se stai cercando di riordinare il tuo feed di YouTube come minimalista o non vuoi vedere i video di determinati creatori

Il processo è semplice e non devi annullare l’iscrizione a un canale da ogni dispositivo che possiedi. Una volta annullata l’iscrizione sul tuo smartphone o computer, si sincronizza su tutti i dispositivi collegati ai tuoi account Google. E ora che ti rimangono i tuoi canali preferiti, è il momento di massimizzare la tua esperienza su YouTube con alcune funzioni nascoste .

