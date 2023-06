Come ascoltare Amazon Prime Music sul tuo dispositivo mobile

Come scaricare e accedere ad Amazon Music per iOS e Android

L’app mobile Amazon Music è presente nell’App Store e nel Google Play Store. Inizia installando Amazon Music sul tuo dispositivo. Quindi procedere con i passaggi seguenti.

Apri Amazon Music sul tuo telefono. Seleziona Accedi con Amazon . Inserisci le credenziali del tuo account Amazon Prime. L’app ti chiede di importare contenuti audio dalla cartella Android Music per gestire i tuoi file audio in un’unica app.

Come impostare le tue preferenze musicali in Amazon Music

Puoi impostare le preferenze musicali nelle impostazioni di Amazon Music per migliorare i suggerimenti che l’app ti fornirà. È un’ottima cosa da fare quando inizi per la prima volta.

Apri Amazon Music e tocca l’ icona a forma di ingranaggio nell’angolo in alto a destra. Vai a Impostazioni musica Seleziona Preferenze musica . Seleziona il pulsante Mi piace accanto a una o più lingue musicali per impostare le tue preferenze per scoprire la musica. Tocca Fine nell’angolo in alto a destra

Come regolare la qualità dello streaming e le preferenze di download su Amazon Music

Puoi regolare la qualità dello streaming e le preferenze di download nelle Impostazioni di Amazon Music. Questa è una buona idea se hai a che fare con un Internet discutibile o un piano dati limitato.

Vai su Amazon Music Settings (fai riferimento ai passaggi precedenti). Scorri fino al menu Riproduzione . Qualità di streaming aperta . Modifica la qualità dello streaming per Wi-Fi e dati mobili . Seleziona Standard se preferisci l’audio compresso di alta qualità o tocca un pulsante accanto a Migliore disponibile per regolare automaticamente la qualità audio in base alla velocità della rete. Selezionare Risparmio dati per limitare la qualità dello streaming per conservare i dati cellulare. Tocca Salva . Puoi anche andare su Impostazioni download e selezionare Risparmio spazio per limitare la qualità della musica e consumare meno spazio di archiviazione. Dallo stesso menu di riproduzione, puoi disabilitare la normalizzazione del volume se non desideri riprodurre tutti i brani allo stesso livello di volume.

Amazon Music Prime contro Amazon Music Unlimited

La versione base di Amazon Music Prime viene fornita in bundle con il tuo abbonamento Prime. Se desideri uno strumento di streaming musicale più robusto, considera l’utilizzo di Amazon Music Unlimited. Questo servizio di streaming autonomo offre fino a 90 milioni di brani, supporto offline e un componente aggiuntivo Music HD per ascoltare audio lossless e ad alta risoluzione. I prezzi di Music Unlimited partono da $ 8 al mese per i membri Prime e $ 10 al mese per gli altri. C’è anche un piano Family che costa $ 14 al mese. Amazon offre una prova gratuita di tre mesi a tutti i nuovi abbonati Amazon.

La versione gratuita di Amazon Music fornisce ancora l’accesso alle migliori playlist e migliaia di stazioni, ma ha anche annunci pubblicitari. Amazon Prime o Music Unlimited sono le scelte migliori se hai bisogno di ascolto offline e vuoi andare senza pubblicità.

Goditi milioni di brani a portata di mano

Amazon Music è un servizio di streaming ideale per i membri Prime che non vogliono spendere di più per un altro servizio musicale come Spotify o YouTube Music . Se non trovi la libreria di Prime Music abbastanza avvincente, passa a Music Unlimited per accedere a 90 milioni di brani e audio senza perdite.

