Come creare e utilizzare i modelli in Google Documenti

Google Docs ti consente anche di creare e aggiungere i tuoi modelli. I modelli personalizzati ti fanno risparmiare tempo dalla creazione ripetuta dello stesso documento e riducono la possibilità di commettere errori. La parte migliore è che una volta aggiunto un modello, puoi utilizzarlo da qualsiasi dispositivo. Quindi, se utilizzi Google Documenti sul tuo laptop, smartphone Android o uno dei nuovissimi Chromebook , puoi utilizzare questa funzione per migliorare il tuo flusso di lavoro. Se non utilizzi i modelli di Google Documenti, ti stai perdendo una funzione essenziale di Google Documenti. Quindi, scopriamo come creare e utilizzare i modelli in Google Docs.

Come creare modelli in Google Documenti

Google Documenti consente agli utenti di creare e caricare modelli personalizzati, ma non tutti gli utenti possono utilizzare questa funzione. La funzione modello personalizzato è disponibile solo per gli utenti Business Standard e Business Plus, insieme agli account Educational e no-profit. Puoi controllare l’elenco completo degli account supportati visitando la pagina del Centro assistenza di Google .

Se il tuo account Google Workspace è supportato, ma continui a non vedere la funzione dei modelli personalizzati, significa che l’amministratore del tuo account ha disattivato questa funzione. Per risolvere questo problema, contatta l’amministratore del tuo account e chiedigli di abilitare questa funzione. Se sei un amministratore dell’account, apri la Console di amministrazione, fai clic sul menu hamburger e vai ad Applicazioni > Google Workspace > Drive e Documenti > Modelli per abilitare questa funzione per gli utenti.

Una volta che il tuo account soddisfa tutti i requisiti, puoi creare modelli personalizzati. Per creare modelli personalizzati, crea il file o i file del modello in Google Documenti. Quindi, assicurati che l’opzione Galleria modelli sia disponibile nella tua home page di Google Documenti. Se non lo vedi, apri il menu dell’hamburger e usa il pannello Impostazioni per abilitarlo.

Apri Google Documenti nel browser e fai clic su Galleria modelli Seleziona il nome della tua organizzazione e scegli l’ opzione Invia modello Fare clic sul pulsante Seleziona un documento per selezionare il file modello creato. Assegna un nome al modello e assegnagli una categoria. Puoi anche inviare una copia del file invece del file originale. Fare clic sul pulsante Invia per salvare il modello.

Come utilizzare i modelli in Google Documenti

Oltre ai modelli personalizzati che hai creato, puoi accedere a più di 50 modelli integrati incentrati su diversi incarichi di scrittura, tra cui lettere, saggi, appunti di classe, curriculum e lavoro d’ufficio. La buona notizia è che questi modelli sono disponibili sia per Google Workspace che per gli utenti di account Google gratuiti. Quindi, anche se utilizzi un account Gmail personale, puoi utilizzare questi modelli.

Come aprire un modello in Google Documenti sul Web

Apri Google Documenti in un browser e posiziona il cursore sul pulsante Aggiungi ( + ) nell’angolo in basso a destra. Fare clic sul pulsante del modello per aprire la galleria dei modelli In alternativa, apri l’ app Google Drive nel browser e fai clic sul pulsante Nuovo Fai clic sul pulsante Aggiungi ( + ) e scegli Google Documenti > Da un modello Per utilizzare il tuo modello personalizzato, seleziona il nome della tua organizzazione e scegli il modello che desideri utilizzare Vai alla scheda Generale per accedere ai modelli integrati. Se il tuo account non supporta i modelli personalizzati, la scheda Generale è l’unica opzione che vedi. Modifica il modello in base alle tue esigenze

Come aggiungere un modello su Android

Puoi utilizzare gli stessi passaggi sul tuo dispositivo Android per iniziare un documento con un modello. Fai clic sul pulsante Aggiungi ( + ) nell’angolo in basso a destra e seleziona il pulsante Scegli modello per iniziare.

Come creare un modello personalizzato di Google Documenti con un account Google personale

Se utilizzi un Account Google personale o uno degli account Google Workspace che non supportano i modelli personalizzati, puoi utilizzare una soluzione alternativa per utilizzare i modelli in Google Documenti. Non sarà così facile e richiede alcuni passaggi aggiuntivi, ma è meglio che ricreare i documenti ancora e ancora.

Come creare un modello personalizzato

Apri l’ app Web di Google Documenti e avvia un documento vuoto. Immettere un nome per il documento nel campo del nome. Una buona pratica è includere la parola “template” nel nome del file per renderlo facilmente identificabile. Crea una cartella per salvare i tuoi modelli in un unico posto. Fare clic sull’icona Sposta e scegliere l’ opzione Nuova cartella Assegnagli un nome identificabile e fai clic sul segno di spunta blu Selezionare il pulsante Sposta qui per salvare il file modello. Inserisci il contenuto del modello e salvalo

Crea e utilizza modelli in Google Documenti

I modelli di Google Documenti forniscono un trampolino di lancio per il tuo lavoro. Sia che tu scriva una lettera commerciale o crei un rapporto sulle vendite per la tua prossima riunione trimestrale, i modelli di Google Documenti possono eliminare lo stress di affrontare una pagina vuota. Con i modelli personalizzati di Google Documenti, puoi risparmiare tempo, ridurre le possibilità di commettere errori e creare una struttura coerente per i tuoi documenti ufficiali che il tuo team può seguire.

Vorremmo che Google aprisse l’accesso alla sua funzione di modello personalizzato a tutti i suoi utenti. La soluzione alternativa che abbiamo incluso in questa guida funziona, ma non è l’ideale. Tuttavia, siamo bloccati con questo metodo fino a quando l’azienda non decide di farlo. Se vuoi saperne di più sulle altre funzioni di Google Documenti, come la creazione e l’inserimento di firme , l’aggiunta di numeri di pagina e altro ancora, consulta il nostro articolo sui trucchi e suggerimenti di Google Documenti .