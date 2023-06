Come impostare l’autenticazione a due fattori su Amazon

L’autenticazione/verifica a due fattori è ora così comune che probabilmente lo fai senza pensarci. Questo tipo di sicurezza ti chiede di confermare la tua identità tramite un altro canale, come l’invio di un codice di testo o un’e-mail. È un processo semplice e una potente difesa contro il furto di identità, motivo per cui si apre quando si utilizza un dispositivo sconosciuto.

Questo ci porta ad Amazon. Se acquisti frequentemente su Amazon, potresti voler proteggere il tuo account e tutti i relativi metodi di pagamento dal furto. L’impostazione di un processo di autenticazione a due fattori è fondamentale. Amazon chiama questa “verifica in due passaggi” e abbiamo tutti i dettagli su come configurarla rapidamente, sia che utilizzi un telefono Android, un computer come un Chromebook o un altro dispositivo (ma vorrai che il tuo telefono a portata di mano).

Come impostare la verifica in due passaggi con Amazon

Avrai bisogno delle informazioni di accesso e password del tuo account per Amazon prima di lavorare sull’autenticazione a due fattori. Per la massima sicurezza, scegli una password affidabile con un mix di lettere e simboli: un gestore di password può essere di grande aiuto in questo caso. Quando sei pronto, accedi al tuo account Amazon e visita la home page oppure visita Amazon.com su una piattaforma che ti accede automaticamente.

Nella sezione in alto a destra della home page, seleziona Account ed elenchi . Questo è il punto in cui Amazon dice “Ciao, nome utente”. Nel menu a discesa, osserva l’elenco a destra e seleziona Account . Seleziona Accesso e sicurezza nella nuova pagina. Dovrebbe essere nella riga superiore e facile da individuare. Accedi di nuovo con la tua password, se necessario. Scorri verso il basso le opzioni di sicurezza fino a individuare la sezione che dice verifica in due passaggi . Seleziona il pulsante a destra che dice Attiva . Nella seguente schermata esplicativa, seleziona qualsiasi pulsante che dica Inizia Inserisci il tuo numero di telefono per un telefono che funzioni bene per l’autenticazione in due passaggi. Amazon ti invia una password monouso o OTP al tuo telefono tramite SMS. Apri il messaggio di testo e digita il codice che ti è stato consegnato. Seleziona Continua . Amazon ti avverte che alcuni dispositivi meno recenti, come i vecchi modelli Kindle, non supportano molto bene la verifica in due passaggi. In questo caso, potresti ricevere un messaggio di errore anche se accedi con la password corretta. Amazon invia al tuo telefono un’altra OTP. Questa OTP è progettata per essere aggiunta alla fine della tua password Amazon standard. Quindi inserisci la tua password, digita l’OTP come aggiunta ad essa (senza spazi) e seleziona Accedi per continuare. Tempo per un’ultima sezione di notifica. Quando accedi a un browser specifico, Amazon ti chiede se desideri sopprimere l’OTP per velocizzare l’accesso. La scelta di questa opzione aggiunge un cookie al tuo browser per saltare il processo, anche se rende le cose più rischiose se quel dispositivo viene rubato. Se utilizzi lo stesso browser su un dispositivo diverso, il cookie potrebbe continuare a funzionare o Amazon potrebbe inviarti nuovamente un codice. Può variare in base al modo in cui i browser trattano i cookie, ma di solito è legato all’account del browser. Seleziona Capito. Attiva la verifica in due passaggi quando sei pronto per completare il processo. Ora hai la possibilità di andare al metodo preferito e cambiare il tuo numero di telefono con un numero o un canale diverso a seconda di come desideri completare il processo in futuro. Amazon ti invia una notifica via e-mail che la verifica è stata abilitata.

Abilitazione di un’app di autenticazione

Hai un’ultima opzione se utilizzi un dispositivo mobile Android, iPhone o simile. Puoi configurare un’app di autenticazione sul tuo dispositivo. Questa app ti invia l’OTP quando arriva il momento di accedere invece di generare un messaggio. Ciò consente di risparmiare un po’ di tempo e spazio nella tua app di messaggistica, quindi è una buona idea per le persone che accedono frequentemente ad Amazon sui loro telefoni.

Diverse app di autenticazione funzionano con Amazon. Una delle opzioni migliori è Google Authenticator, facile da configurare per gli utenti Android e disponibile su iOS.