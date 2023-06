Come recuperare app e giochi cancellati su Android

Le app possono confondersi o perdersi anche sugli ultimi telefoni Android , in particolare le app in versione beta o ad accesso anticipato. Con lo storefront e le norme di Google in costante cambiamento con l’aggiunta di aggiornamenti e miglioramenti frequenti, è importante sapere come tenere traccia delle migliori app di Android . Quindi accovacciati e goditi questa guida passo-passo per aiutarti a trovare e recuperare le tue app perse o cancellate.

Come è stata eliminata la mia app?

Ciò può accadere per diversi motivi, ad esempio:

Eliminazione accidentale di un’app. Nessuna vergogna in Butterfingers.

La corruzione dovuta a malware può comportare la perdita di un’app o due. Questo può essere risolto con le app antivirus.

I ripristini di fabbrica eliminano tutte le app non essenziali (altrimenti la funzione sarebbe fatalmente difettosa).

Il trasferimento di dati tra dispositivi può essere un problema. I dati saranno influenzati se si verifica la disconnessione per qualsiasi motivo.

Questi sono problemi comuni, quindi non sentirti escluso. Ecco come risolverlo.

Accedi al menu del tuo account Google

ai nell’angolo in alto a destra dello schermo e apri il menu del tuo account Google . Tocca il cerchio per accedere al menu del tuo account Google.

Nel menu dell’account Google, tocca Gestisci app e dispositivo , che ti porterà al menu di panoramica.

Tocca Gestisci in alto a sinistra dello schermo. Questo ti darà un elenco di app attualmente installate sul tuo dispositivo

Passare al menu a discesa verde in alto a sinistra dello schermo e toccarlo. Verranno visualizzate due opzioni, installato e disinstallato . Tocca disinstallato . Verrà visualizzato un elenco di tutte le app che hai mai installato, comprese quelle che hai eliminato.

Tocca l’app che desideri reinstallare

Individua l’app persa e toccala. Questo aprirà la pagina Play Store dell’app dove può essere reinstallata normalmente.

Suggerimento : se desideri reinstallare più app nell’elenco contemporaneamente, ci sono caselle di controllo per ogni app. Toccane uno per selezionarlo. Toccare l’ icona della freccia rivolta verso il basso in alto a destra dello schermo per avviare la reinstallazione delle app selezionate.

Non farti prendere dal panico se hai perso un’app, puoi recuperare facilmente ogni download del Play Store

Seguire questi passaggi dovrebbe consentirti di visualizzare e recuperare tutte le app che hai scaricato in passato. È un problema abbastanza comune per i servizi di Google cambiare in modo imprevisto, spostando menu e impostazioni. Nonostante questa tendenza, il Play Store ti copre le spalle, mantenendo tutte le tue app al sicuro e pronte per la reinstallazione sul tuo tablet Android preferito .

