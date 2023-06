Come scansionare documenti sul tuo telefono o tablet Android

Puoi scorrere tra le pagine scorrendo verso sinistra e verso destra quando vengono caricate più immagini. Se preferisci convertire i tuoi documenti in bianco e nero o in un altro aspetto, i filtri sono facilmente accessibili con un rapido scorrimento verso l’alto.

Troverai la maggior parte delle altre opzioni meno utilizzate nella parte superiore dello schermo. È possibile eliminare le immagini nel documento corrente, modificarne il ritaglio, ruotare le immagini, modificare il tipo di documento (che regola i filtri preimpostati), creare una sovrapposizione di testo o disegnare sul documento. Con il funzionamento del pizzicamento per ingrandire, puoi aggiungere una firma o annotare se necessario.

Come esportare documenti scansionati in Microsoft Office Lens

Quando sei soddisfatto del documento scansionato, sei pronto per esportarlo e salvarlo. Puoi salvarlo nella galleria del tuo telefono Android come immagine JPEG, ma ci sono opzioni per salvare un file PDF nella memoria del tuo telefono. Puoi anche inviare l’immagine a OneDrive, PowerPoint o OneNote. Inoltre, i documenti possono essere importati in Microsoft Word per l’OCR se preferisci convertirli in testo.

Quando il documento è stato salvato in un formato specifico, ti viene mostrato un elenco di file che hai creato nell’app. Da lì, puoi condividerli o eliminarli tramite il menu a tre punti su ciascuno.

Esistono altri due modi per creare un PDF sul tuo dispositivo Android che abbiamo elencato di seguito. L’app Google Drive è la scelta più conveniente per gli utenti in difficoltà e Adobe Scan è un ottimo strumento se vivi nell’ecosistema di Acrobat. Tuttavia, se esegui regolarmente la scansione di documenti, pensiamo che tu debba a te stesso provare Microsoft Office Lens. È facilmente la migliore soluzione di scansione dei documenti che abbiamo utilizzato.

Come utilizzare Google Drive per scansionare un documento sul tuo telefono Android

I motivi per utilizzare l’ app Google Drive per le tue esigenze PDF sono:

È semplice e facile da usare.

Probabilmente non è necessario installare nulla. La maggior parte dei telefoni viene fornita con esso.

Sincronizza i PDF che crea su Google Drive, un vantaggio per la produttività e l’archiviazione cloud basati su G Suite.

Come scansionare un documento con Google Drive