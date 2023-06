Come utilizzare Google Messaggi sul tuo laptop o desktop

Google Messages offre una funzione simile, che ti consente di inviare e ricevere messaggi SMS, MMS e RCS dal tuo computer. Il processo è relativamente semplice, poiché richiede solo un browser Web e una connessione Internet attiva e funziona praticamente su qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Ecco come iniziare.

Come inviare e ricevere messaggi Google dal tuo computer

Prima di poter inviare e ricevere messaggi di testo dal tuo computer, devi installare l’app Google Messaggi. Viene preinstallato sulla maggior parte dei telefoni Android, anche quelli più convenienti . Tuttavia, se utilizzi un’applicazione SMS diversa, prendi Messaggi dal Play Store utilizzando il link sottostante. Vale anche la pena assicurarsi che RCS sia abilitato sul tuo dispositivo per un’esperienza più moderna, sebbene non sia necessario inviare messaggi dal tuo computer.

Una volta scaricata l’app, segui le istruzioni sullo smartphone per impostarla come app di messaggistica predefinita. Ora sei pronto per configurare il client Messaggi nel tuo browser.

Apri il browser e vai a Google Messaggi . Fai clic sul pulsante Messaggi per il Web nell’angolo in alto a destra per avviare il client Web per i messaggi. (Non è necessario aver effettuato l’accesso al tuo account Google per caricarlo.) Apri l’ app Messaggi sul tuo smartphone. Selezionare Abbinamento dispositivo dal pulsante del menu nell’angolo in alto a sinistra. Tocca lo scanner di codici QR per aprire la fotocamera del telefono Avvicina il telefono al laptop o al PC desktop per scansionare il codice QR sul display. Il telefono e il computer si ricaricano entrambi Il tuo browser web mostra la tua casella di posta con un elenco di conversazioni sulla sinistra.

L’app Web Messaggi funziona come sul telefono, dal pulsante Avvia chat allo stesso sistema di menu di base. Vedrai i tuoi contatti telefonici sincronizzati con il client web se non hai effettuato l’accesso al tuo account Google.

Quindi, controlla il menu delle impostazioni per regolare alcune preferenze chiave. Questi sono accessibili tramite il pulsante del menu a tre punti. Puoi attivare o disattivare la modalità oscura, abilitare le notifiche, attivare o disattivare le conferme di lettura e modificare la modalità di invio dei messaggi con il tasto Invio sulla tastiera.

Affinché Google Messaggi funzioni nel tuo browser, il computer e lo smartphone necessitano di una connessione Internet attiva. Tuttavia, non è necessario che si trovino sulle stesse reti, il che significa che puoi utilizzare Google Messaggi per inviare messaggi alle persone anche quando dimentichi il telefono a casa.

Come installare Google Messaggi sul tuo computer

Google Messaggi funziona nel tuo browser web e non richiede il download di un’app sul tuo computer. Tuttavia, questo significa anche che deve vivere accanto a tutte le altre schede che potresti avere aperte sul tuo computer, il che non è l’ideale. Anche se non è presente un’app integrata, puoi installarla come app Web sul tuo computer se utilizzi Google Chrome sul tuo computer. Ecco come farlo:

Sul tuo computer, utilizza Google Chrome per aprire Google Messaggi per il Web . Tocca l’ icona di overflow ( tre puntini ) nell’angolo in alto a destra di Chrome Seleziona Installa messaggi

