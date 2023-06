Come utilizzare i raid di Twitch

Gli spettatori si trasferiscono automaticamente su un canale mirato (dal vivo), aumentando il pubblico di qualcun altro. Certo, è snervante apprendere una nuova funzione mentre sei davanti alla telecamera, quindi abbiamo compilato una guida per insegnare agli utenti come fare irruzione su Twitch: in questo modo, ogni creatore di contenuti alle prime armi può unirsi a una rete di supporto di streamer su il loro telefono , tablet o computer Android preferito.

Come abilitare e disabilitare i raid di Twitch

Potresti voler attivare e disattivare i raid di Twitch o personalizzare le tue impostazioni solo per consentire a canali specifici di fare irruzione nei tuoi stream. Ti guideremo attraverso come farlo di seguito.

Apri un browser Web e accedi a Twitch TV . Fai clic sull’icona del tuo profilo Twitch e seleziona Dashboard creatore Fai clic su Impostazioni > Stream nella dashboard dell’autore . Scorri verso il basso per raggiungere la sezione Raid Alterna tra Consenti incursioni da canali che soddisfano i seguenti requisiti o Nega tutte le incursioni . Fare clic su Salva modifiche; dopo il salvataggio apparirà un segno di spunta verde

Come fare irruzione su Twitch nell’app desktop

Puoi eseguire un raid solo mentre il tuo canale Twitch è attivo , ma abbiamo delineato i passaggi seguenti per evitare inutili interruzioni. Tieni presente che il canale di destinazione deve essere attivo affinché il raid abbia effetto.

Come fare irruzione su Twitch usando un comando di chat

Il modo più semplice per iniziare un raid è utilizzare i comandi della chat di Twitch, ma è necessario conoscere in anticipo il nome di un canale. Ti consigliamo di controllare alcuni canali prima di andare in diretta; in caso contrario, dovrai esaminare i canali in streaming (alcuni host chiederanno suggerimenti alla chat).

Vai in diretta su Twitch. Fai clic su Dashboard autore > Gestore streaming . Digita il nome del canale /raid nella finestra di chat ; un esempio potrebbe essere /raid AndroidPolice . Fai clic su entra. Se un errore persiste e ai tuoi spettatori non viene visualizzata alcuna finestra di 10 secondi, il canale dispone di autorizzazioni che non consentono raid; in caso contrario, fai clic su Raid Now .

Come fare raid su Twitch usando il Creator Dashboard

Se disponi di una cerchia ristretta di streamer registrati nell’elenco dei canali suggeriti, seleziona uno dei canali come opzione raid preferita. Di seguito ti mostriamo come condurre un raid utilizzando il menu Azioni rapide e selezionando Raid Channel nella tua dashboard.

Vai in diretta su Twitch. Fai clic su Creator Dashboard > Stream Manager . Fai clic su Canale raid Seleziona o cerca il nome del canale. Fai clic su Avvia raid

Come fare irruzione su Twitch nell’app per Android

Come il Creator Dashboard su PC, l’app mobile Twitch ha una funzione raid integrata, quindi ecco come farlo.