Ecco tutti gli “ambienti” che puoi provare in visionOS

Con l’auricolare Vision Pro, c’è un’opzione per attivare un ambiente che ti consente di escludere il mondo intorno a te. Mentre Apple ha menzionato Mount Hood come un ambiente che puoi visitare e utilizzare come sfondo, ce ne sono molti altri.

Apple ha rilasciato oggi la prima versione di visionOS , che può essere sperimentata utilizzando l’ultima versione beta di Xcode, e l’aggiornamento di ‌visionOS‌ ci ha fornito alcune informazioni sulle nuove funzionalità di ‌visionOS‌. Ecco gli ambienti disponibili al momento:

Yosemite

Cielo

Albero di Giosuè

Lago Vrangla

Monte Cofano

La luna

Spiaggia

sabbie bianche

Luce d’inverno

Luce d’autunno

Luce d’estate

Luce di primavera

Gli utenti di Vision Pro potranno entrare in un ambiente virtuale ruotando la Digital Crown per escludere il mondo reale. Gli ambienti possono essere utilizzati come sfondo per guardare film, utilizzare app, effettuare chiamate e altro ancora.

VIA