Google Recorder sul Web raccoglie nuovi strumenti di modifica

Avvicinandosi ai suoi fratelli mobili, l’app Web Google Recorder ora consente di ritagliare o rimuovere determinate parti della forma d’onda, come notato da 9to5Google . Queste nuove funzionalità funzionano in modo identico alla loro controparte mobile in quanto puoi fare clic sull’icona a forbice nell’angolo in alto a destra e iniziare a modificare.

Le modifiche funzionano sia con la forma d’onda che con la trascrizione sul lato, rendendo facile sapere esattamente quale parte stai tagliando. Sebbene ciò non renda Google Recorder un’app di riferimento per l’editing audio, queste funzioni di base rendono un po ‘più semplice riordinare i tuoi progetti.

I nuovi strumenti di modifica di Google Recorder per il Web sono già stati pubblicati e alcuni utenti li hanno già da diverse settimane. Abbiamo ricevuto l’aggiornamento non molto tempo fa e abbiamo trovato gli strumenti più facili da usare su un computer, soprattutto quando si cerca di individuare con precisione le aree che si desidera tagliare.

Queste funzionalità arrivano all’app Web prima del rilascio del Pixel Tablet, quindi ha senso il motivo per cui Google vorrebbe che l’esperienza fosse il più completa possibile – dopotutto, la società ha rilasciato un aggiornamento all’app poche settimane fa che ha preparato il registratore per schermi più grandi . In precedenza, l’app web di Google Recorder ha ricevuto un restyling portando il tema Material You più in linea con il resto delle sue app.

VIA