I primi ordini di MacBook Air da 15 pollici, M2 Ultra Mac Studio e Mac Pro iniziano ad arrivare ai clienti in Australia e Nuova Zelanda

Con il debutto di nuovi prodotti, i fan di Apple in Australia e Nuova Zelanda sono sempre i primi a mettere le mani su dispositivi aggiornati il ​​giorno del lancio a causa delle differenze di fuso orario. È ufficialmente martedì 13 giugno in questi due paesi, il che significa che i clienti che hanno preordinato un nuovo MacBook Air da 15 pollici , M2 Ultra Mac Studio o Mac Pro la scorsa settimana hanno iniziato a ricevere le loro spedizioni.

Apple ha presentato i nuovi Mac al keynote del WWDC il 5 giugno e ha iniziato ad accettare ordini in quella data. Oltre alle spedizioni in consegna il 13 giugno, quella data segna anche l’inizio della disponibilità in negozio. La Nuova Zelanda non ha punti vendita Apple ufficiali, quindi i clienti in Australia saranno i primi a poter acquistare un Mac aggiornato in un Apple Store .

Non ci aspettiamo carenze di prodotti, ma le scorte disponibili in Australia ci daranno un’idea di cosa possiamo aspettarci negli altri Apple Store in tutto il mondo.

Il ‌MacBook Air‌ da 15,3 pollici è in gran parte identico nel design e nelle prestazioni al modello da 13,6 pollici uscito lo scorso giugno, ma è dotato di un display più grande e di un nuovo sistema audio a sei altoparlanti. Utilizza gli stessi chip ‌M2‌ introdotti nel ‌MacBook Air‌ da 13 pollici del 2022 e ha lo stesso aspetto.

Per quanto riguarda ‌Mac Studio‌ e ‌Mac Pro‌, nessuno dei due ha ricevuto aggiornamenti di progettazione, ma le macchine sono dotate del nuovo chip M2 Ultra . ‌M2‌ Ultra offre prestazioni della CPU fino al 20% più veloci rispetto al chip M1 Ultra .

Il prezzo del ‌MacBook Air‌ da 15 pollici parte da $ 1.299, mentre il ‌Mac Studio‌ ha un prezzo che parte da $ 2.000 per la versione base ‌M2‌ Max e $ 4.000 per il modello base ‌M2‌ Ultra. Il ‌Mac Pro‌ ha un prezzo a partire da $ 6.999 e tutti i modelli vengono forniti con il chip ‌M2‌ Ultra.

Dopo la Nuova Zelanda e l’Australia, le vendite e le consegne dei Mac aggiornati inizieranno rispettivamente in Asia, Europa e Nord America. I punti vendita Apple apriranno con i loro orari regolari per gli acquisti walk-in e i ritiri dei dispositivi prenotati.

