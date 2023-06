Il sottosistema Windows per Android semplifica l’accesso ai file locali

La maggior parte dei miglioramenti apportati a WSA si basano sul feedback della comunità degli utenti. Dopo molte richieste, Microsoft ha recentemente pubblicato su GitHub WSA annunciando che la condivisione di file è disponibile a partire dalla build 2305 di WSA (tramite 9to5Google ). Dopo aver attivato la funzionalità nelle impostazioni WSA, la cartella del profilo utente di Windows C:\Users\John Doe sarà disponibile per la selezione file WSA come /sdcard/Windows .

Questo metodo di condivisione delle cartelle consente a WSA di accedere a directory importanti come Immagini, Documenti e Download. I file nella directory condivisa sono disponibili per i programmi Windows e per le app Android, il che è particolarmente utile per cose come la modifica di file multimediali archiviati al di fuori di WSA.

L’impostazione di una directory condivisa come questa offre anche molti vantaggi in termini di sicurezza rispetto all’accesso illimitato a WSA alla directory di livello principale di Windows. Ad esempio, i file di sistema di Windows, il potenziale malware su unità USB, i file eseguibili e i file nascosti nella directory condivisa non sono disponibili per WSA. Anche quando si accede alla directory condivisa, le app Android dovranno mostrare una finestra di dialogo di sistema che richiede l’autorizzazione per gestire i file.