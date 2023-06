Insta360 annuncia la nuova minuscola action camera

Insta360, noto per la sua gamma di fotocamere a 360 gradi che si collegano agli smartphone, ha annunciato oggi il lancio di Insta360 GO 3. Insta360 GO 3 è l’ultima versione della piccola action camera portatile di Insta360.

La fotocamera è più piccola delle dimensioni del pollice, con un peso di 1,2 once. È dotato di un corpo magnetico che ne consente il montaggio in una vasta gamma di punti e sono disponibili diversi accessori magnetici. Il ciondolo magnetico può essere indossato intorno al collo per le riprese POV in prima persona, l’Easy Clip può essere agganciato a cappelli e altri accessori indossati sulla testa e il supporto girevole è un supporto adesivo riutilizzabile che funziona anche con bastoncini per selfie e treppiedi.

Il GO 3 di Insta360 cattura video da 2,7K, che l’azienda afferma essere l’ideale per la condivisione sui social media. La fotocamera può essere abbinata a un hub Action Pod che funge da custodia, telecomando e caricabatterie per la fotocamera. Il Pod offre fino a 170 minuti di tempo di registrazione e dispone di un touchscreen ribaltabile da 2,2 pollici che offre controllo remoto in tempo reale e anteprima dal vivo per angolazioni difficili.

L’Action Pod presenta un grado di resistenza all’acqua IPX4, mentre il GO 3 ha un grado di resistenza all’acqua IPX8 che funziona in acqua fino a 16 piedi di profondità. Ci sono due microfoni per un audio più chiaro rispetto alle versioni precedenti e la fotocamera può essere controllata con comandi vocali.

FlowState Stabilization e 360 ​​Horizon Lock sono stati integrati e Insta360 afferma che queste funzionalità garantiscono riprese fluide e nessuna inclinazione o distorsione indesiderata durante le riprese di azioni.

