La funzione “Ricerca visiva” di Apple Vision Pro può identificare elementi, copiare testo stampato, tradurre e altro ancora

Il sistema operativo visionOS dell’auricolare Apple Vision Pro include una funzione chiamata “Ricerca visiva”, che sembra simile alla funzione Ricerca visiva su iPhone e iPad .

Con Visual Search, gli utenti possono utilizzare il visore Vision Pro per ottenere informazioni su un oggetto, rilevare e interagire con il testo nel mondo che li circonda, copiare e incollare testo stampato dal mondo reale nelle app, tradurre testo in 17 lingue diverse e altro ancora .

Il testo del mondo reale che include informazioni di contatto, pagine Web e conversioni di unità e informazioni simili può essere utilizzato in ‌visionOS‌. Quindi, ad esempio, se un volantino stampato contiene un collegamento a un sito Web, è possibile eseguire la scansione del collegamento con Vision Pro, aprendo una finestra Safari per visualizzare il sito Web. Oppure, se una ricetta richiede grammi e hai bisogno di once, puoi convertire utilizzando l’auricolare.