La scansione dei codici QR con il tuo iPhone sta per diventare più semplice in iOS 17

Quando Apple rilascerà iOS 17 in autunno, chiunque tenda a utilizzare la fotocamera del proprio iPhone per scansionare i codici QR può aspettarsi di trovare il processo un po’ più semplice, grazie a un piccolo ma significativo cambiamento in arrivo nell’ultimo sistema operativo mobile di Apple.

Apple ha introdotto per la prima volta il supporto dell’app Fotocamera per iPhone per la scansione del codice QR in iOS 11. A quel tempo, il collegamento URL generato dal codice QR appariva come se fosse una notifica push nella parte superiore dello schermo.

Forse perché questa implementazione era poco elegante o confusa per alcuni utenti, Apple in iOS 13 ha deciso di riprogettare la scansione del codice QR in modo che il collegamento apparisse come un pulsante giallo all’interno del mirino della fotocamera stessa. Tuttavia, così facendo, ha creato un nuovo problema: il pulsante girava nel mirino se anche l’obiettivo della fotocamera era in movimento, il che rendeva il tocco ancora più complicato di prima.

Per fortuna, in iOS 17, Apple ha apportato un altro piccolo, e questa volta gradito, cambiamento che migliora incommensurabilmente la situazione. Ora, quando esegui la scansione di un codice QR, il pulsante di collegamento viene visualizzato automaticamente nella parte inferiore dell’interfaccia della fotocamera. Quindi, invece di inseguire il collegamento danzante attorno al mirino, puoi semplicemente toccare la sua posizione fissa sopra il pulsante di scatto.

In effetti, c’è un modo per far sì che il collegamento al codice QR si comporti in modo simile in iOS 16: non appena sposti la fotocamera in modo che il codice QR non sia più all’interno dell’inquadratura, dovrebbe cadere in fondo a il mirino e rimani lì. Tuttavia, quando iOS 17 arriverà entro la fine dell’anno, non sarà più necessario eseguire questa azione aggiuntiva per domare con successo un collegamento itinerante.

