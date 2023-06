L’aggiornamento del software Polestar 2 porta un’ondata di nuove funzionalità di Apple CarPlay

La casa automobilistica svedese Polestar ha annunciato oggi che sta rilasciando un aggiornamento software a tutti i veicoli Polestar 2 esistenti per aggiungere nuove funzionalità Apple CarPlay , tra cui Apple Maps a schermo intero nel display del conducente.

Polestar sembra essere la seconda casa automobilistica a supportare la visualizzazione di ‌Apple Maps‌ e le informazioni di navigazione proiettate da ‌CarPlay‌ sul display del conducente. BMW è stata la prima casa automobilistica a includere la funzione CarPlay estesa nella sua rivale Polestar 2, la BMW i4, nel 2021.

Alcuni veicoli con Apple ‌CarPlay‌ presentano già informazioni direzionali turn-by-turn limitate fornite da ‌Apple Maps‌ sul display del conducente, ma la piena integrazione di ‌Apple Maps‌ nel quadro strumenti è ancora molto rara.

L’aggiornamento over-the-air P2.9 porta anche ulteriori informazioni telefoniche e multimediali da Apple ‌CarPlay‌ al riquadro della schermata iniziale di Polestar 2, supporto per la gestione delle telefonate in Apple ‌CarPlay‌ utilizzando i pulsanti del volante e proiezione delle chiamate nel conducente Schermo.

Inoltre, l’aggiornamento include miglioramenti all’app Range Assistant di Polestar e l’introduzione di un’app YouTube integrata. La nuova esperienza ‌CarPlay‌ e l’app YouTube verranno installate per impostazione predefinita su tutte le auto di nuova produzione.

Apple ‌CarPlay‌ in Polestar 2 rimane solo cablato, senza supporto per ‌CarPlay‌ wireless. Polestar 2 inoltre non supporta il routing dei veicoli elettrici di Apple e le funzionalità di integrazione dello stato di carica, come offerto sulla Ford Mustang Mach E e sulla Porsche Taycan.

