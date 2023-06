Le azioni AAPL chiudono al primo massimo storico da gennaio 2022

Lunedì le azioni Apple hanno chiuso a un nuovo massimo storico, salendo dell’1,6% per chiudere la normale giornata di negoziazione a $ 183,79. È stato il primo massimo di chiusura di Apple dal gennaio 2022, salvo un record intraday dopo la presentazione di Vision Pro di Apple la scorsa settimana .

Il guadagno di azioni di Apple quest’anno ha portato a una capitalizzazione di mercato di $ 2,89 trilioni, secondo Bloomberg , mettendola nel raggio di raggiungere la valutazione di $ 3 trilioni che ha raggiunto brevemente all’inizio dello scorso anno.

Entrando nella seconda metà del 2023, Apple cercherà di sfruttare il suo successo con una gamma di nuovi prodotti, tra cui l’imminente serie iPhone 15 , un modello di iPad potenzialmente più grande , i nuovi Mac Studio e Mac Pro e il nuovo 15- pollici MacBook Air .

Al prezzo di $ 3.499, il visore per realtà mista non dovrebbe essere lanciato fine 2024 e inizialmente sarà disponibile solo negli Stati Uniti, probabilmente in quantità limitate. Una versione più economica delle cuffie dovrebbe arrivare alla fine del 2025 .

