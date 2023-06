Le immagini della custodia per iPhone 15 Pro rivelano sottili modifiche al design

I modelli di iPhone 15 Pro presenteranno pulsanti di accensione e volume leggermente riposizionati, tra le altre piccole modifiche al design, secondo le immagini appena condivise degli accessori pre-rilascio.

Le immagini, alcune delle quali sono state pubblicate su Weibo , mostrano che i pulsanti di accensione e volume di ‌iPhone 15 Pro‌ saranno posizionati leggermente più in basso rispetto ai modelli di iPhone 14 Pro . Anche la porta USB-C dell’iPhone 15 Pro , che sostituisce la porta Lightning sui modelli attuali, sembra richiedere un ritaglio inferiore leggermente più grande.

In modo più evidente, le custodie ospitano il nuovo pulsante di disattivazione dell’audio impostato per sostituire l’interruttore di disattivazione dell’audio di vecchia data sopra i pulsanti del volume. Poiché il pulsante non ha bisogno di essere afferrato lateralmente e fatto scorrere come un interruttore, sembra richiedere meno spazio e può utilizzare un ritaglio più piccolo.

Un altro caso condiviso dall’utente Twitter “Majin Bu” potrebbe indicare che ‌iPhone 15 Pro‌ presenterà obiettivi per fotocamera più grandi e un microfono più grande. Anche questo accessorio sembra mantenere le quote per un bilanciere del volume unificato , ma questo cambiamento di design non dovrebbe più arrivare quest’anno.

