MacBook Air da 15 pollici con 256 GB di spazio di archiviazione ha velocità SSD inferiori rispetto ai modelli con capacità superiore

Come previsto, il MacBook Air da 15 pollici con 256 GB di spazio di archiviazione è dotato di un singolo chip NAND, secondo il canale YouTube Max Tech . Ciò comporterà che il modello da 256 GB avrà velocità di lettura e scrittura SSD più lente rispetto ai modelli da 512 GB, 1 TB e 2 TB che hanno più chip NAND per velocità più elevate, ma i risultati nel mondo reale varieranno.

Anche i modelli da 256 GB degli ultimi MacBook Air da 13 pollici , MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini hanno un singolo chip NAND, con risultati di benchmark che mostrano una riduzione dal 30% al 50% delle velocità SSD rispetto ai modelli della generazione precedente. In precedenza Apple utilizzava due chip da 128 GB per Mac da 256 GB, ma è passata a un singolo chip da 256 GB per i modelli più recenti.

Velocità SSD più lente possono influire su attività come il trasferimento di file su un’unità esterna e le prestazioni complessive del sistema possono subire un leggero calo durante i carichi di lavoro pesanti, poiché i Mac utilizzano temporaneamente lo spazio SSD come memoria virtuale quando la RAM fisica è completamente utilizzata. Tuttavia, è improbabile che il cliente medio che acquista un MacBook Air da 15 pollici entry-level noti le velocità inferiori. I clienti che necessitano delle velocità più elevate dovrebbero configurare il proprio MacBook Air da 15 pollici con almeno 512 GB di spazio di archiviazione, che è un aggiornamento di € 200 rispetto al modello da 256 GB.

Il MacBook Air da 15 pollici è stato lanciato oggi dopo che gli ordini sono iniziati la scorsa settimana. Il laptop ha lo stesso chip M2 e lo stesso design generale del modello da 13 pollici, con nuove funzionalità chiave tra cui un display più grande e due altoparlanti aggiuntivi. Il prezzo per il modello da 15 pollici parte da € 1.299, mentre il modello da 13 pollici ora parte da € 1.099.

VIA