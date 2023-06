Nuovo MacBook Air previsto al WWDC la prossima settimana con queste caratteristiche

Apple prevede di annunciare un nuovo MacBook Air con un display da 15 pollici più grande al WWDC la prossima settimana, secondo Mark Gurman di Bloomberg . La conferenza annuale degli sviluppatori inizia con il keynote di Apple lunedì 5 giugno alle 10:00 Pacific Time.

Mentre aspettiamo l’annuncio del nuovo MacBook Air, abbiamo ricapitolato cinque nuove funzionalità che si vociferava o che potrebbero essere per il laptop.

Schermo da 15 pollici

Il nuovo MacBook Air sarà dotato di un display più grande da 15,5 pollici , secondo l’affidabile analista del settore dei display Ross Young. L’attuale MacBook Air ha un display da 13,6 pollici e il laptop è stato offerto in una dimensione da 11 pollici molti anni fa.

Mentre si dice che un nuovo MacBook Air da 13 pollici con display OLED verrà lanciato nel 2024, il modello da 15 pollici dovrebbe avere un LCD tradizionale.

Chip M2

Come il MacBook Air da 13 pollici, il modello da 15 pollici sarà disponibile con il chip M2 , secondo l’analista della supply chain Apple Ming-Chi Kuo. Apple afferma che il chip M2 ha una CPU fino al 18% più veloce, una GPU fino al 35% più veloce e un motore neurale fino al 40% più veloce rispetto al chip M1, per coloro che stanno prendendo in considerazione l’aggiornamento da un MacBook Air 2020.

Maggiore durata della batteria

Con un display da 15 pollici, il nuovo MacBook Air avrebbe uno chassis più grande, consentendo una batteria più grande e una maggiore durata della batteria.

Apple afferma che il MacBook Air da 13 pollici con il chip M2 dura fino a 18 ore per carica, quindi forse il modello da 15 pollici potrebbe avvicinarsi alle 20 ore. I chip di silicio Apple continuano ad avere prestazioni per watt leader del settore.

Wi-Fi 6E

Mentre il MacBook Air da 13 pollici è limitato al Wi-Fi 6, ci sono buone probabilità che il modello da 15 pollici venga aggiornato al Wi-Fi 6E. Apple ha rilasciato nuovi modelli di MacBook Pro da 14 pollici, MacBook Pro da 16 pollici e Mac mini con Wi-Fi 6E a gennaio.

Il Wi-Fi 6 funziona sulle bande da 2,4 GHz e 5 GHz, mentre il Wi-Fi 6E funziona anche sulla banda da 6 GHz, consentendo velocità wireless più elevate, latenza inferiore e minori interferenze del segnale. Per sfruttare questi vantaggi, il dispositivo deve essere connesso a un router Wi-Fi 6E, disponibile da marchi come TP-Link, Asus e Netgear.

Bluetooth 5.3

Apple ha aggiunto il Bluetooth 5.3 a molti dei suoi ultimi dispositivi e il MacBook Air da 15 pollici potrebbe essere il prossimo in linea per ottenere il supporto. Bluetooth 5.3 offre vantaggi come maggiore affidabilità ed efficienza energetica rispetto a Bluetooth 5.2

