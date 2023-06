I nuovi Mac desktop con chip M2 Ultra e M2 Max potrebbero vedere il debutto al WWDC

Apple sta testando due Mac desktop dotati di chip M2 Max e ‌M2‌ Ultra, secondo Mark Gurman di Bloomberg . Il chip ‌M2‌ Max è uscito per la prima volta a gennaio con il lancio dei modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici del 2023, ma il chip ‌M2‌ Ultra è nuovo e succederebbe al chip M1 Ultra che Apple utilizza nel Mac Studio .

Gurman non sa quali specifici Mac presenteranno i chip, ma le macchine sono etichettate internamente come “Mac 14,13” e “Mac 14,14”. Voci precedenti hanno suggerito che il rinnovato Mac Pro in silicio Apple potrebbe includere il chip ‌M2‌ Ultra, il ‌Mac Pro‌ che Apple sta sviluppando è etichettato internamente come “14,8”, quindi le macchine desktop in fase di test ora sono probabilmente qualcos’altro, forse nuove versioni del ‌Mac Studio‌. Apple sta anche lavorando su nuovi iMac, ma dovrebbero essere dotati di chip M3 .

Ad aprile , Gurman ha affermato che c’erano macchine ‌Mac Studio‌ aggiornate pianificate per un lancio futuro, ma ha anche affermato che era improbabile che Apple rilasci una versione di ‌Mac Studio‌ con un chip ‌M2‌ Ultra perché sarebbe potente quanto il futuro ‌Mac Pro‌, offrendo ai clienti pochi motivi per optare per un ‌Mac Pro‌.

La prima macchina che Apple ha testato include un chip ‌M2‌ Max con otto core ad alte prestazioni, quattro core di efficienza, una GPU a 30 core e 96 GB di RAM. Il chip è lo stesso della versione ‌M2‌ Max del MacBook Pro da 16 pollici.

La seconda macchina ha un chip ‌M2‌ Ultra con una CPU a 24 core (16 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza) e una GPU a 60 core, anche se le informazioni precedenti suggeriscono che i chip ‌M2‌ Ultra potrebbero avere una GPU fino a 76 core. Diverse configurazioni includono 64 GB, 128 GB e 192 GB di RAM.

VIA