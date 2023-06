Roadmap dei prodotti Apple 2023-24: oltre 15 nuovi dispositivi in ​​fase di sviluppo

Apple sta lavorando su almeno una dozzina di nuovi dispositivi che verranno lanciati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, secondo una roadmap aggiornata del prodotto condivisa da Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On” , Gurman ha spiegato che Apple ha in programma di lanciare due modelli di Apple Watch Series 9 e un Apple Watch Ultra di seconda generazione insieme alla linea di iPhone 15 questo autunno.

A partire dalla fine di quest’anno o all’inizio del 2024 verranno lanciati aggiornamenti sostanziali alla gamma Mac, che comprendono nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M3 Pro e ‌M3‌ Max, un MacBook Pro da 13 pollici aggiornato con chip ‌M3‌, due nuovi modelli di MacBook Air e nuovi modelli di iMac da 24 pollici . Inoltre, si dice che Apple stia “svolgendo i primi lavori” su un nuovissimo modello di ‌iMac‌ con un display di dimensioni superiori a 30 pollici.

Gurman ha ribadito che un iPad Air aggiornato per sostituire l’attuale dispositivo basato su M1 e due nuovi modelli di iPad Pro con display OLED sono in arrivo per il 2024. AirPods Pro di terza generazione , una Apple TV aggiornata con specifiche migliorate e altre “apparecchiature domestiche”. ” come i display intelligenti sono anch’essi in fase di sviluppo iniziale. È improbabile che una nuova generazione di visori Vision Pro di Apple arrivi prima del 2025, ha aggiunto.

