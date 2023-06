Si dice che Spotify lancerà HiFi Audio come parte del nuovo piano di abbonamento “Supremium” di alto livello

Spotify ha in programma di introdurre un livello premium più costoso che include audio ad alta fedeltà, riporta Bloomberg .

Il livello di abbonamento, denominato internamente “Supremium“, diventerà il piano più costoso di Spotify e includerà l’audio HiFi. Spotify ha annunciato per la prima volta la sua intenzione di offrire audio HiFi nel 2021, ma successivamente ha ritardato il lancio della funzione per motivi sconosciuti.

Il livello “Premium” esistente di Spotify costa $ 9,99 per gli individui o $ 15,99 per le famiglie. Per mantenere l’attrattiva di questo piano di abbonamento dopo il lancio di “Supremium”, Spotify offrirà agli abbonati Premium un accesso esteso agli audiolibri tramite un numero specifico di ore o titoli di ascolto gratuiti.

Apple Music ha ottenuto il supporto per l’audio Lossless nel 2021 e gli utenti non devono pagare di più per accedervi. Non ci sono livelli di abbonamento ‌Apple Music‌, quindi l’audio Lossless è incluso in tutti i piani ad eccezione del piano vocale ‌Apple Music‌. Un abbonamento ‌Apple Music‌ costa $ 10,99 al mese per gli individui o $ 16,99 per le famiglie. ‌Apple Music‌ è inclusa anche in tutti i pacchetti di abbonamento Apple One .

Con Spotify Premium che costa solo € 1 in meno rispetto a ‌Apple Music‌, sembra molto probabile che il livello Supremium dello streamer arrivi a un prezzo più alto rispetto al servizio rivale di Apple. Il nuovo piano di alto live

