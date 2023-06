Telegram ha un’alternativa integrata che ti consente di tradurre i messaggi nella lingua che capisci con pochi tocchi. E a differenza delle soluzioni di Google, Telegram supporta la traduzione su tutti i dispositivi, che si tratti del tuo telefono o di uno dei migliori Chromebook . Quindi, connettersi con i tuoi amici dall’altra parte del mondo è un gioco da ragazzi con lo strumento di traduzione di Telegram, ed ecco come usarlo.

Come abilitare le traduzioni in Telegram

Telegram ha una sezione dedicata per scegliere la tua lingua preferita. Puoi abilitare la traduzione dei messaggi nella stessa sezione. Ecco come abilitare la nuova funzionalità:

Apri l’ app Telegram e tocca il menu dell’hamburger (tre linee orizzontali) nell’angolo in alto a sinistra della home page. Vai su Impostazioni . Lingua aperta Attiva Mostra pulsante Traduci

Come escludere le lingue dalla traduzione

Il multilingue tra noi può facilmente fare a meno delle traduzioni automatiche. L’app Telegram ti consente di escludere la tua lingua madre o quelle che conosci fluentemente dallo stesso menu delle impostazioni.

Dopo aver abilitato la traduzione in Telegram utilizzando i passaggi precedenti, viene visualizzata una nuova opzione chiamata Non tradurre . Toccalo. Nella schermata successiva, utilizza le caselle di controllo per contrassegnare le lingue per le quali non è necessaria una traduzione. E questo è tutto

Come tradurre i messaggi di Telegram

Con la funzione di traduzione abilitata nell’app, bastano un paio di tocchi per convertire i tuoi messaggi in tempo reale. Questo è quello che fai:

Seleziona una conversazione e tocca il messaggio che desideri tradurre per aprire un menu a comparsa. Dall’elenco di opzioni, tocca Traduci per consentire all’app di identificare automaticamente la lingua del messaggio. Vedrai il messaggio tradotto in inglese (o nella lingua predefinita in cui usi Telegram). Tocca Chiudi traduzione quando hai finito per tornare al thread della chat e continuare a inviare messaggi.

Sblocca più funzionalità di traduzione con Telegram Premium

Ottieni alcuni vantaggi extra se ti abboni a Telegram Premium . Invece di tradurre singoli messaggi, puoi tradurre automaticamente tutti i messaggi in una particolare chat e funziona in tempo reale!

Sotto le impostazioni della lingua (mostrate nei passaggi precedenti), vedrai una nuova opzione chiamata Traduci intere chat , che ti consente di farlo. Una volta abilitate, le chat che non sono nella tua lingua madre mostrano un’opzione per tradurle o modificare alcune impostazioni di base, come la lingua di traduzione, nella parte superiore della finestra.

Telegram per Android sta seguendo la sua controparte iOS

Mentre l’app Telegram per Android e iOS ha aggiunto questa elegante opzione di traduzione, la versione per iPhone offriva più funzionalità fin dall’inizio, che l’app per Android sta ottenendo solo ora. Ad esempio, Telegram per Android ora ti consente di cambiare la lingua di traduzione dalla finestra della chat, cosa che l’app iOS poteva fare in precedenza.

