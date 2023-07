App e software utili per la gestione di una casa vacanze

Se hai una o più case vacanza in gestione e ti occupi di prenotazioni e guadagni, saprai quanto può essere complicato tutto ciò… ma se ti dicessimo che la tecnologia può aiutarti? Sì, in pochi clic, utilizzando software e app potresti massimizzare i guadagni, aumentare la brand reputation, migliorare le entrate e massimizzare le prenotazioni. Sembra un sogno, ma non lo è… è tutta realtà! Vuoi sapere quali sono le app e i software “mai più senza” che dovresti installare?

Un software per case vacanze

Se hai degli immobili in gestione e hai scelto di farli fruttare in questo settore, un software case vacanze può fare la differenza. Questo sistema è in grado di creare un sito web, aiutarti a sincronizzare prenotazioni e tariffe su tutte le maggiori piattaforme come Booking, Airbnb o Expedia per fare qualche esempio, ma soprattutto ti supporta nella gestione diretta delle prenotazioni evitandoti le commissioni e quindi aiutandoti a guadagnare di più.

Edgar Smart Concierge

Sai già come aprire un b&b? Vorresti cimentarti trasformando una casa vacanze in una struttura ricettiva solo con servizio di bed and breakfast? In questo caso in tuo aiuto può arrivare Edgar Smart Concierge, si tratta di un vero e proprio digital concierge che assiste i tuoi futuri ospiti in tutte le fasi pre-partenza. In questo modo l’ospite potrà comunicare rapidamente e tu avrai sotto controllo la situazione, potendo intervenire in modo tempestivo. Offri experience, gite o ingressi interni o esterni alla struttura? Potresti utilizzare questa applicazione per poter venderli in modo diretto e con pochi clic.

Keesy, il supporto per check-in e check-out automatici

Hai più di una casa e restare al passo con ingressi e uscite ti mette in difficoltà? Molto spesso gli ospiti non hanno ben chiaro l’orario di arrivo e questo può mettere a dura prova la tua agenda, soprattutto in periodi caldi dell’anno come weekend, ponti o festività. In tuo aiuto può arrivare Keesy Point, un’applicazione che è in grado di gestire in modo automatico il check-in e il check-out degli ospiti che dovranno solo ricordarsi di inviarti le fotografie dei documenti e restituire le chiavi nell’apposita box.

Canva

Se non hai un social media manager che ti aiuta ad occuparti delle tue strutture a livello digitale dovrai fare da solo ma non temere, ci sono ottime applicazioni e software disponibili anche in versione gratuita che possono aiutarti. Canva ad esempio, prevede sia un piano free sia uno aggiuntivo con funzioni extra a pagamento e mette a disposizione tantissime grafiche perfette per le maggiori piattaforme di social, email marketing e molto altro. Personalizzando la palette colori con quelle dei tuoi loghi potrai realizzare grafiche accattivanti da condividere con cui uniformare la tua comunicazione social rendendoti più riconoscibile.

WordPress

Un altro tool che forse dovresti conoscere è WordPress. In aggiunta ad un sito internet perché non pensi di aprire un blog? Fornire consigli personalizzati per i tuoi ospiti che sapranno così da un local cosa vedere, dove mangiare, alcune chicche turistiche e molto altro può darti quella forza in più.