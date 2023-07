Apple afferma che il MacBook originale da 12 pollici è ora obsoleto

Apple ha aggiunto oggi il MacBook originale da 12 pollici al suo elenco di prodotti obsoleti , il che significa che il laptop non è più idoneo per riparazioni o assistenza presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple.

Introdotto a marzo 2015 , il MacBook da 12 pollici presentava un design sottile e leggero che pesava solo un chilo. Con prezzi a partire da $ 1.299, le specifiche standard del modello originale includono un processore Intel Core M dual-core da 1,1 GHz, grafica Intel HD 5300 integrata, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

“Apple ha reinventato il notebook con il nuovo MacBook”, ha dichiarato l’ex capo del marketing di Apple Phil Schiller in un comunicato stampa del marzo 2015 . “Ogni componente del MacBook rivela una nuova innovazione. Dal suo design senza ventole, display Retina ultrasottile e tastiera full-size più sottile del 34%, al nuovissimo trackpad Force Touch, alla versatile porta USB-C e all’innovativo design della batteria a schiera , il nuovo MacBook è il futuro dei notebook.”

Il MacBook da 12 pollici è stato anche il primo modello di MacBook a presentare il famigerato design della tastiera con interruttore a farfalla di Apple, che era soggetto a guasti e alla fine è stato abbandonato dall’intera gamma di MacBook dopo anni di reclami e azioni legali. Apple ha aggiornato l’ultima volta il MacBook da 12 pollici a giugno 2017 ed è stato interrotto a luglio 2019.

Apple classifica un prodotto come tecnologicamente obsoleto una volta che sono trascorsi più di sette anni da quando l’azienda ha smesso di distribuirlo per la vendita. Il MacBook originale da 12 pollici è stato interrotto nell’aprile 2016 dopo il rilascio di un modello di seconda generazione con specifiche migliorate, quindi il laptop ha recentemente superato quel limite di sette anni.

Oltre all’obsolescenza dell’originale MacBook da 12 pollici, Apple ha classificato i modelli in acciaio inossidabile dell’Apple Watch Series 2 come vintage. I modelli in alluminio della serie 2 erano stati precedentemente classificati come vintage lo scorso novembre .

VIA