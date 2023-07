Apple affronta una causa antitrust britannica da 1 miliardo di dollari per le commissioni dell’App Store

Apple è diventata l’obiettivo di un’azione legale collettiva da 785 milioni di sterline (1 miliardo di dollari) per conto di oltre 1.500 sviluppatori nel Regno Unito per le tariffe dell’App Store , riferisce TechCrunch .

La causa accusa Apple di aver abusato di una posizione dominante addebitando una commissione dal 15% al ​​30% sulle vendite in-app nell’‌App Store‌, una politica che è stata criticata dalle autorità di regolamentazione antitrust di altri paesi.

Sostiene inoltre che i consumatori del Regno Unito si stanno perdendo perché gli sviluppatori vengono privati ​​di denaro che potrebbe essere speso in ricerca e sviluppo per contribuire a promuovere l’innovazione delle app.

La causa è stata intentata da Sean Ennis, professore presso il Center for Competition Policy dell’Università dell’East Anglia, per conto degli sviluppatori di app.

“Gli addebiti di Apple agli sviluppatori di app sono eccessivi e possibili solo grazie al suo monopolio sulla distribuzione di app su iPhone e iPad”, ha affermato Ennis in una nota. “Gli addebiti sono ingiusti di per sé e costituiscono prezzi abusivi. Danneggiano gli sviluppatori di app e anche gli acquirenti di app”.

La causa è un’azione collettiva di opt-out. In altre parole, gli sviluppatori con sede nel Regno Unito non devono registrarsi per essere inclusi in eventuali vincite potenziali, che sarebbero calcolate in base alla loro attività di app.

Apple è stata accusata o indagata per pratiche anticoncorrenziali in diversi altri paesi negli ultimi anni, tra cui Francia, Germania, Paesi Bassi, Corea del Sud, Giappone, Stati Uniti e altri, con molti dei reclami relativi all’‌App Store‌. Di conseguenza, Apple è stata costretta ad apportare modifiche all’‌App Store‌ in alcuni paesi, ad esempio consentendo agli sviluppatori di offrire sistemi di pagamento alternativi in ​​Corea del Sud .

I termini e le condizioni dell’‌App Store‌ di Apple sono stati esaminati anche dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, che ha aperto le indagini nel marzo 2021 .

VIA